Mara Venier sorprende a Domenica In con una gag ironica su La Ruota della Fortuna di Canale 5: “Sono Samira, o Somara”.

Il ritorno di Domenica In ha portato con sé novità e momenti che hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. La prima puntata, andata in onda il 21 settembre, ha infatti introdotto una nuova dinamica con l’arrivo di Teo Mammucari alla guida di un gioco che ha ricordato ai telespettatori format storici. A colpire maggiormente, però, è stato l’intervento di Mara Venier, che con una battuta ha acceso il confronto indiretto con un programma concorrente in onda su Canale 5. Scopriamo che cosa ha detto.

La frecciata alla Ruota della Fortuna e la gag con Mammucari

Nel corso del gioco in studio, i telespettatori hanno rivisto un grande tabellone con le caselle numerate, richiamo a una tradizione della domenica pomeriggio televisiva. Mara Venier, al fianco di Mammucari, si è prestata con entusiasmo alla gag che ha divertito il pubblico.

Mara Venier che nomina Samira Lui su Rai1, prepariamo i popcorn pic.twitter.com/vW0dx7cH7c — alessio (@ale_ssio1) September 21, 2025

Avvicinandosi al tabellone ha dichiarato: “Io sono Samira” alludendo alla valletta che accompagna Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

Mammucari, pronto a raccogliere lo spunto, ha replicato: “No, tu sei Samara” scatenando le risate. A quel punto Venier ha ironizzato ancora: “Eh però Samara può sembrare anche Somara, quindi no, sono Samira“.

Un botta e risposta che non è passato inosservato, sottolineando una chiara frecciata al game show di Canale 5, dove Samira Lui affianca il conduttore.

La sfida tra Rai e Mediaset sul fronte degli ascolti

L’ironia della conduttrice non è stata casuale. La Ruota della Fortuna, tornata in onda su Canale 5, si è rivelata un successo con ascolti da record, arrivando a sfiorare i cinque milioni di spettatori nella fascia dell’access prime time. Numeri che hanno inevitabilmente inciso sugli equilibri di Rai1, che dopo l’exploit di Affari Tuoi ha visto calare lo share della nuova stagione guidata da Stefano De Martino. In questo scenario, la gag di Mara Venier sembra avere un significato preciso: sostenere la rete pubblica e scherzosamente schierarsi al fianco del conduttore partenopeo.