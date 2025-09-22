Monica Bellucci rompe il silenzio: parole inaspettate dopo la rottura con Tim Burton

Monica Bellucci rompe il silenzio dopo la fine della storia con Tim Burton: le prime parole dell’attrice dopo la rottura.

Monica Bellucci ha deciso di rompere il silenzio e di parlare per la prima volta della fine della sua relazione con Tim Burton. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione, arrivato attraverso una nota diffusa dall’agenzia Afp, l’attrice ha scelto le pagine di Vogue Italia per condividere le sue emozioni e riflessioni su una storia che ha fatto sognare i fan di tutto il mondo. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Le parole di Monica Bellucci dopo l’addio

Nelle dichiarazioni rilasciate, Monica Bellucci ha mostrato un grande equilibrio e una profonda sensibilità nel raccontare un momento delicato della sua vita privata.

“Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre“, ha spiegato. L’attrice ha descritto così il rapporto con Tim Burton, sottolineando che il loro incontro è stato un passaggio importante del suo percorso.

Monica Bellucci

Ha poi aggiunto: “La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo“. Un pensiero che lascia trasparire affetto e rispetto reciproco, nonostante la decisione di separarsi.

La frase che più ha colpito i fan è stata la conferma del legame che, al di là della rottura, rimane intatto: “Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore“.

Una storia d’amore durata due anni

La relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton era stata resa ufficiale nel giugno 2023, quando l’attrice aveva parlato di lui in un’intervista a Elle, confermando voci che già circolavano da mesi.

“È uno di quegli incontri che raramente accadono nella vita. Conosco l’uomo che è e lo amo. Ora lo conoscerò anche come regista” aveva raccontato allora.

La coppia era apparsa insieme per la prima volta in pubblico nell’ottobre dello stesso anno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, mano nella mano e sorridenti. L’ultima apparizione risale invece a luglio 2024, alla premiere della serie Netflix Mercoledì, diretta proprio da Burton.