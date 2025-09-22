Amadeus fa il suo ritorno a Mediaset su Canale 5: svelato il destino del conduttore televisivo, la svolta.

Amadeus è pronto a tornare su Canale 5 con un’ospitata che ha già acceso l’attenzione del pubblico televisivo. Il conduttore, ancora legato a Discovery e protagonista del palinsesto del Nove, ha deciso di accettare l’invito per un appuntamento speciale che lo vedrà di nuovo in casa Mediaset. Si tratta di un ritorno inaspettato ma non definitivo, che potrebbe però alimentare nuove voci sul suo futuro professionale. Scopriamo tutti i dettagli.

Amadeus ospite a This Is Me

Come rivelato nelle ultime ore, Amadeus sarà protagonista su Canale 5 nello show This Is Me condotto da Silvia Toffanin. La sua presenza è prevista in una puntata speciale dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

L’indiscrezione, rilanciata da Dagospia e firmata da Alberto Dandolo, ha subito fatto il giro del web: “Amadeus ritorna in Mediaset! Niente paura per Discovery: il conduttore resta in forze al Nove“. L’appuntamento si annuncia ricco di emozioni e ricordi, con la Cuccarini celebrata da ospiti d’eccezione.

BOOM! Amadeus torna su Canale 5: sarà ospite della prima puntata di #ThisIsMe nella serata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini @_DAGOSPIA_ #AscoltiTv pic.twitter.com/alhFW1Hvdf — 📺 (@Boomerissima) September 22, 2025

Accanto ad Amadeus ci sarà anche Marco Columbro, storico compagno di scena della showgirl, con cui ha condiviso numerosi successi televisivi negli anni Novanta. La puntata segnerà l’avvio di un ciclo di tre eventi speciali: dopo Cuccarini, la Toffanin renderà omaggio a Ornella Vanoni e ad Alessandro Del Piero, in un format che vuole intrecciare spettacolo e memoria.

Le incognite sul futuro del conduttore

La presenza di Amadeus a Mediaset non implica un cambiamento immediato della sua carriera, ma non smorza i dubbi sul suo domani televisivo. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di un possibile ritorno in Rai, con l’ipotesi di una nuova conduzione al Festival di Sanremo. Allo stesso tempo, Pier Silvio Berlusconi non ha escluso l’interesse nel riportarlo stabilmente su Canale 5.

In questo contesto, l’ospitata a This Is Me appare come una scelta legata più all’amicizia e al rispetto professionale che a un vero passaggio di rete. Tuttavia, la popolarità di Amadeus e la curiosità che ogni sua mossa suscita fanno pensare che il suo ritorno sotto le luci di Mediaset non passerà inosservato.