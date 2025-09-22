Jovanotti e Tiziano Ferro cantano insieme al matrimonio di Emiliano Segatori a Cortona: le immagini diventano virali.

Un matrimonio che sembrava già speciale si è trasformato in un evento unico e indimenticabile. A Cortona, il 20 settembre, Emiliano Segatori – assistente artistico di Jovanotti e collaboratore anche di Tiziano Ferro – ha sposato la compagna Marina in una cerimonia che ha lasciato senza parole gli invitati. A rendere ancora più memorabile la giornata, ci hanno pensato proprio Jovanotti e Tiziano Ferro, che hanno unito voci e strumenti in un duetto improvvisato capace di trasformare la festa in un concerto esclusivo.

Jovanotti celebra le nozze e poi prende la chitarra

La sorpresa è iniziata già durante la cerimonia: a officiare il rito è stato Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, che indossando la fascia tricolore ha guidato gli sposi verso il fatidico sì.

“È un onore immenso celebrare l’amore di due persone che sono anche parte della mia vita” ha detto con emozione il cantautore, visibilmente commosso. Ma l’apice è arrivato poco dopo, quando lo stesso Jova ha imbracciato la chitarra e, insieme a Tiziano Ferro, ha dato il via a un concerto intimo e inaspettato.

🔵 #Jovanotti e #TizianoFerro insieme sul palco…di un #matrimonio. I due artisti hanno duettato a Cortona per celebrare i fiori d'arancio di uno loro storico collaboratore, per la gioia di sposi e invitati pic.twitter.com/vdzExilsMu — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 22, 2025

Il repertorio scelto ha fatto esplodere la sala in un mix di emozioni e ricordi. Da “Penso positivo” a “Ragazzo fortunato“, passando per le intramontabili “Sere nere” e altri brani iconici di Ferro, il pubblico ha potuto assistere a un alternarsi di voci che ha reso la serata irripetibile.

Non sono mancati neppure tributi ad artisti amici, come Raf, che però non ha potuto partecipare per impegni legati a un concerto dedicato a Pino Daniele.

La festa diventa virale sui social

La musica non si è fermata con i duetti. Saturnino, storico bassista di Jovanotti, ha acceso la pista improvvisandosi dj, mentre gli invitati ballavano e riprendevano ogni momento con i cellulari.

Nel giro di poche ore, i video della serata hanno invaso i social, raccogliendo migliaia di commenti tra entusiasmo e ironia.

“Ma quanto costa avere Jovanotti e Tiziano Ferro al proprio matrimonio?” ha scritto scherzosamente un utente, sintetizzando il sentimento di chi avrebbe voluto essere lì.