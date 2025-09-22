Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

Jovanotti e Tiziano Ferro scatenati a un matrimonio: il video del duetto a sorpresa

Jovanotti

Jovanotti e Tiziano Ferro cantano insieme al matrimonio di Emiliano Segatori a Cortona: le immagini diventano virali.

Un matrimonio che sembrava già speciale si è trasformato in un evento unico e indimenticabile. A Cortona, il 20 settembre, Emiliano Segatori – assistente artistico di Jovanotti e collaboratore anche di Tiziano Ferro – ha sposato la compagna Marina in una cerimonia che ha lasciato senza parole gli invitati. A rendere ancora più memorabile la giornata, ci hanno pensato proprio Jovanotti e Tiziano Ferro, che hanno unito voci e strumenti in un duetto improvvisato capace di trasformare la festa in un concerto esclusivo.

Jovanotti celebra le nozze e poi prende la chitarra

La sorpresa è iniziata già durante la cerimonia: a officiare il rito è stato Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, che indossando la fascia tricolore ha guidato gli sposi verso il fatidico sì.

È un onore immenso celebrare l’amore di due persone che sono anche parte della mia vita” ha detto con emozione il cantautore, visibilmente commosso. Ma l’apice è arrivato poco dopo, quando lo stesso Jova ha imbracciato la chitarra e, insieme a Tiziano Ferro, ha dato il via a un concerto intimo e inaspettato.

Il repertorio scelto ha fatto esplodere la sala in un mix di emozioni e ricordi. Da “Penso positivo” a “Ragazzo fortunato“, passando per le intramontabili “Sere nere” e altri brani iconici di Ferro, il pubblico ha potuto assistere a un alternarsi di voci che ha reso la serata irripetibile.

Non sono mancati neppure tributi ad artisti amici, come Raf, che però non ha potuto partecipare per impegni legati a un concerto dedicato a Pino Daniele.

La festa diventa virale sui social

La musica non si è fermata con i duetti. Saturnino, storico bassista di Jovanotti, ha acceso la pista improvvisandosi dj, mentre gli invitati ballavano e riprendevano ogni momento con i cellulari.

Nel giro di poche ore, i video della serata hanno invaso i social, raccogliendo migliaia di commenti tra entusiasmo e ironia.

Ma quanto costa avere Jovanotti e Tiziano Ferro al proprio matrimonio?” ha scritto scherzosamente un utente, sintetizzando il sentimento di chi avrebbe voluto essere lì.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 22 Settembre 2025 13:03

Amadeus, perché ha accettato l’invito di Mediaset: cosa bolle in pentola

Paura per Tom Holland: l’attore finisce in ospedale, riprese di Spiderman interrotte