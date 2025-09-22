Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese e preoccupazione tra i fan.

Tom Holland, il celebre interprete di Spiderman, è stato vittima di un incidente sul set del nuovo capitolo della saga. L’attore è stato ricoverato d’urgenza dopo una caduta che ha destato grande preoccupazione tra colleghi e fan, ma dalle prime notizie emergono dettagli rassicuranti sulle sue condizioni. Scopriamo come sta l’attore.

Incidente sul set di Spiderman

Il 29enne attore britannico si trovava ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra, per girare alcune scene del film Spiderman: Brand New Day, quando ha perso l’equilibrio e battuto la testa.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’impatto avrebbe provocato una commozione cerebrale, rendendo necessario il ricovero immediato.

Tom Holland has suffered a concussion, forcing filming on ‘Spider-Man: Brand New Day’ to halt.



The actor will take a break out of precaution but is expected to return to set in a few days. pic.twitter.com/M4NUzmqT5b — Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2025

I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti e Holland è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Testimoni presenti sul set hanno raccontato momenti di tensione, descrivendo il silenzio calato tra troupe e cast quando è stato chiaro che la situazione era seria. “Per fortuna i medici hanno reagito prontamente, mettendolo subito in sicurezza” ha dichiarato una fonte vicina alla produzione.

Stop alla produzione

Il film, un colossal dal budget di circa 150 milioni di sterline, ha subito una sospensione delle riprese in attesa del pieno recupero del protagonista. L’interruzione potrebbe protrarsi per diverse settimane, rallentando così la tabella di marcia prevista.

Il padre dell’attore, Dominic Holland, ha rassicurato i fan spiegando che Tom resterà lontano dal set per un po’, ma che le sue condizioni non destano particolari allarmi. “Sta ricevendo tutte le cure necessarie e tornerà presto” avrebbe dichiarato.