Svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone di Temptation Island, ma il loro amore è ormai giunto al capolinea.

A poche ore dall’inizio del gran finale di Temptation Island è giunta una notizia che ha attirato l’attenzione dei fan del programma. L’annuncio della gravidanza aveva fatto sperare in una riconciliazione, ma il lieto evento non è bastato a riscrivere la storia tra Sonia e Simone, protagonisti dell’ultima edizione del reality. A svelare il sesso del bebè è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso la notizia con il pubblico, lasciando però intendere che la coppia non tornerà indietro sui passi della loro separazione. Ma scopriamo i dettagli della notizia.

Sonia aspetta un maschietto

“È in arrivo un maschietto per Sonia B.“, ha dichiarato Pugnaloni, precisando però che i due ex concorrenti del reality hanno oggi un rapporto limitato al loro nuovo ruolo di genitori.

Le parole del giornalista non lasciano spazio a interpretazioni: “Non stanno insieme, ma hanno un legame da neo genitori. Lui non le fa mancare nulla a livello di presenza e supporto. Lei invece è concentrata su sé stessa e sul piccolino in arrivo“.

La notizia, che avrebbe potuto rappresentare una svolta dopo la burrascosa esperienza televisiva, non è riuscita a ricomporre la frattura emotiva tra i due. La gravidanza sembra dunque procedere su binari paralleli rispetto alla loro vita sentimentale.

Una storia arrivata al capolinea

Il percorso di Sonia e Simone a Temptation Island si era concluso con un addio. Le incomprensioni, i tradimenti e i sospetti che hanno segnato il loro rapporto sono rimasti una ferita aperta. “Durante l’estate hanno vissuto vari alti e bassi – spiega Pugnaloni – ma oggi non ci sono prospettive di ritorno come coppia“.

Il pubblico tornerà a parlare di loro nella seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi e poi, condotta da Filippo Bisciglia, dove la vicenda della coppia verrà ripercorsa.