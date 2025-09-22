Orietta Berti, svelato quanto prende di pensione: la cifra è incredibile

Quanto prende di pensione Orietta Berti? Ecco la verità sulla cifra che riceve ogni mese dopo una carriera lunghissima.

Dopo la rivelazione sulla pensione di Mauro Corona, arriva anche quella di Orietta Berti. E il pubblico resta senza parole. Una delle voci più amate della musica italiana, con una carriera lunga oltre 50 anni, ha svelato che la sua pensione è una delle più basse nel mondo della musica. Ma com’è possibile?

Quanto prende di pensione Orietta Berti

La carriera di Orietta Berti è iniziata nel lontano 1965, quando venne soprannominata “l’usignolo di Cavriago“. Da allora, non si è mai fermata: ha calcato i palchi più importanti, ha lavorato con Rai e Mediaset, ha partecipato a reality di successo come opinionista del Grande Fratello Vip e ha continuato a cantare, pubblicare brani e fare concerti.

Eppure, nonostante 50 anni di contributi versati all’INPS, come riportato da Leggo.it, l’assegno pensionistico che riceve ogni mese è di appena 900 euro.

Gli “extra” oltre alla pensione: quanto guadagna

Anche se la pensione di Orietta Berti è bassa, l’artista può contare su diverse entrate extra. In primo luogo, c’è la rendita della SIAE, che garantisce una seconda entrata grazie ai diritti sulle sue canzoni, ancora oggi molto ascoltate da un pubblico trasversale.

Inoltre, il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip le aveva permesso di guadagnare circa 1.000 euro per ogni puntata. A questi guadagni si aggiungono concerti, apparizioni pubblicitarie e nuove collaborazioni musicali.

Nonostante ciò, la sua carriera musicale non potrà durare per sempre, e fa riflettere il fatto che una figura come Orietta Berti, che ha venduto oltre 16 milioni di dischi e continua a essere amatissima dal pubblico italiano, percepisca una pensione di appena 900 euro. Un dato che mette in evidenza le criticità del sistema pensionistico italiano, capace di penalizzare anche chi ha trascorso una vita intera sotto i riflettori.