Gabriel Garko si racconta tra carriera, coming out e annuncia la sua nuova vita in campagna lontano dai riflettori.

Gabriel Garko è tornato a parlare apertamente della sua vita, con un racconto sincero che intreccia successi, sacrifici e nuove scelte di serenità. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, l’attore ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, il coraggio del coming out e il cambiamento radicale che oggi lo vede immerso nella natura, lontano dai riflettori. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Gli inizi e il peso del successo

Gabriel Garko ha ricordato il momento che segnò l’inizio della sua carriera, quando a soli 16 anni fu incoronato “il più bello d’Italia“. Un riconoscimento che, come ha ammesso, non fu solo un trampolino di lancio ma anche un fardello.

“Non pensavo di vincere quel titolo. Speravo mi aprisse le porte del cinema, ma a volte quel successo pesava. Rifiutai persino un contratto di esclusiva e mio padre mi disse che ero pazzo” ha raccontato.

Gabriel Garko – www.donnaglamour.it

La determinazione a diventare attore, però, lo spinse a sacrificare molto della sua vita privata. “Dissi a me stesso: ‘Sono pronto a mettere da parte la vita sentimentale per la carriera’. L’ho fatto e lo rifarei, ma per anni la mia vita lavorativa è stata una gabbia“.

Una nuova vita lontano dai riflettori

Oggi Gabriel Garko ha scelto la tranquillità della campagna, circondato dai suoi cani e da una quotidianità semplice.

“Vivo in campagna, mi sento molto contadino. La mia vicina è Ursula Andress, ma ho sempre avuto celebri vicini. Ho costruito un treno immaginario con tutte le mie esperienze e ogni tanto riapro qualche vagone” ha spiegato.

Pur avendo sognato mestieri diversi, dal pilota di aerei militari all’arredatore, il suo obiettivo non è mai cambiato: “Ho sempre voluto fare l’attore“.