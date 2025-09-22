Loretta Goggi parla dell’addio a Tale e Quale e sorprende sul rapporto con Carlo Conti: “Non l’ho più sentito”.

Loretta Goggi, ospite nella prima puntata della cinquantesima edizione di Domenica In, ha raccontato a Mara Venier i motivi che l’hanno portata a lasciare Tale e Quale Show. Tra riflessioni personali, ricordi e qualche battuta ironica, le sue parole hanno colpito il pubblico, soprattutto per ciò che ha detto sul suo rapporto con Carlo Conti e sul futuro in televisione. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Loretta Goggi e le ragioni dell’addio a Tale e Quale Show

Intervistata da Mara Venier, Loretta Goggi ha ripercorso le ragioni che l’hanno portata a rinunciare al ruolo di giudice a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti.

“Non faccio TV da un anno e mezzo perché è nato il mio nipotino” ha spiegato, ricordando come la sua carriera sia cominciata in giovanissima età e sottolineando il desiderio di dedicarsi ora a una dimensione più intima.

L’artista ha confessato di non essersi più sentita a suo agio nel contesto del programma: “Ero diventata un po’ quella saccente tra i tre giudici. Sembrava che volessi sempre dire cose precise o tecniche, mentre gli altri si divertivano. Allora mi sono chiesta: perché devo fare la maestrina con la penna rossa? Voglio fare Pinocchio“. Una dichiarazione che ha fatto sorridere il pubblico e la stessa Mara Venier, la quale ha però ribadito quanto fosse preziosa la sua presenza nel ruolo di giurata.

Il rapporto con Carlo Conti e i progetti futuri

La sorpresa è arrivata quando la conduttrice ha chiesto se Carlo Conti avesse preso male la sua decisione.

“Non lo so, non ci siamo più sentiti. Carlo è un conduttore e un autore, ha le sue responsabilità e deve pensare agli ascolti. Io invece volevo prendere le distanze da qualcosa in cui non mi sentivo più a mio agio. Mi prendo tutte le responsabilità e ringrazio il pubblico perché mi sono tolta dalle scatole” ha dichiarato con la sua consueta ironia.

Sul futuro, Loretta Goggi non ha escluso un ritorno sul piccolo schermo, ma con progetti diversi: “Non credo tornerò a fare varietà. Penso piuttosto a una fiction, ma è ancora in fase embrionale e non posso dire di più. È un progetto vicino al mio modo di essere, ma non so quando accadrà“.