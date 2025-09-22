Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime a La Ruota della Fortuna: la partita emoziona il conduttore televisivo.

Una puntata di La Ruota della Fortuna ha regalato uno dei momenti più emozionanti della stagione televisiva. Gerry Scotti e Samira Lui, volti amatissimi del programma, non hanno trattenuto le lacrime davanti alla straordinaria vittoria di un concorrente, trasformando un gioco televisivo in una scena capace di toccare il cuore di milioni di spettatori. Ma scopriamo che cosa è successo.

La puntata di domenica 21 settembre resterà nella memoria dei telespettatori. Dopo un percorso di grande concentrazione e determinazione, il concorrente in gara è riuscito a conquistare il super bottino da 100 mila euro.

Al gioco finale de La Ruota delle Meraviglie ha dato due risposte corrette su tre, garantendosi la busta con la vincita più alta.

L’annuncio del conduttore Gerry Scotti è stato carico di emozione: “Sono emozionato e felice – e forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci – nel dirti che hai vinto… 100 mila euro!“.

Qui il video del momento emozionante.

Concorrente vince 100.000 euro e Gerry e Samira si emozionano ❤️#laruotadellafortuna pic.twitter.com/KlZiC2JZKm — TvNazionale (@TvNazionale) September 21, 2025

In quel momento, il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime, commosso anche dall’abbraccio tra il vincitore e il padre Dante, presente tra il pubblico.

Un momento di televisione che ha toccato il cuore del pubblico

Accanto a Gerry Scotti, anche Samira Lui non ha nascosto la commozione, definendo la scena “un’immagine stupenda“.

La valletta ha sottolineato come la bellezza del programma risieda proprio in questi attimi: “Questo è il nostro lavoro, ma ci fa piacere dirvi che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi, quanto voi, perché ve lo meritate“.