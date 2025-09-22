“È morto Massimo Ranieri”: lutto improvviso ma la figlia spiazza con parole durissime

Notizia improvvisa sulla morte di Massimo Ranieri: la figlia Cristiana Calone smentisce e attacca duramente.

Nel fine settimana il nome di Massimo Ranieri è balzato al centro dell’attenzione per un motivo del tutto inatteso: una notizia falsa e dolorosa che ha fatto credere a migliaia di persone che l’amato artista fosse morto. In poche ore il web si è riempito di messaggi di cordoglio, mentre sui social si moltiplicavano le condivisioni di un titolo sensazionalistico. La verità, però, è ben diversa, ed è stata confermata direttamente dalla famiglia.

Massimo Ranieri, la fake news che ha ingannato il web

Un titolo diffuso online annunciava la presunta scomparsa dell’artista partenopeo, parlando di un addio a 75 anni e ricordando i suoi successi. In realtà si trattava di una bufala, priva di qualsiasi riscontro ufficiale, che in pochissimo tempo è diventata virale.

Molti utenti hanno condiviso la notizia senza verificarne la veridicità, contribuendo a diffondere ulteriormente l’inganno.

Domenica sera, per tranquillizzare i fan, sulla pagina Facebook ufficiale di Massimo Ranieri è comparso un post che ribadiva l’assoluta falsità delle voci sulla sua morte. L’artista sta bene e continua a lavorare ai suoi progetti, ma il caso ha scatenato una valanga di reazioni.

La reazione di Cristiana Calone: “Si dovrebbero vergognare”

A intervenire con fermezza è stata anche la figlia di Massimo Ranieri, Cristiana Calone, che sui social ha voluto smentire ogni voce sul decesso del padre.

“La notizia della morte di mio padre è fake! Massimo Ranieri sta bene, grazie a Dio. E chi continua a mettere in giro queste notizie per avere un tornaconto si dovrebbe vergognare” ha scritto con parole dure e dirette.

Una presa di posizione che riflette tutta l’indignazione per una fake news che ha turbato inutilmente migliaia di persone.