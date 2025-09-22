Antonia Nocca e Senza Cri ufficializzano la loro storia con un bacio in pubblico condiviso su Instagram: fan in delirio.

Un’immagine ha catturato l’attenzione dei fan e acceso i riflettori sul legame tra Antonia Nocca e Senza Cri. Le due giovani cantanti, che il pubblico ha conosciuto durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, hanno scelto di condividere un momento intimo che segna un passo importante nella loro vita privata. I fan hanno subito reagito sui social mostrando il loro entusiasmo per la notizia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il primo bacio pubblico di Antonia Nocca e Senza Cri

La foto condivisa su Instagram da Antonia Nocca mostra le due artiste mentre si scambiano un bacio in pubblico, durante un evento musicale.

Antonia e Senza Cri UFFICIALIZZANO la loro storia.



Ci ricordiamo ancora quando, ad una pausa di registrazione, furono visti ma nessuno credeva a quello che avevamo scritto. pic.twitter.com/sNowlBW3Uw — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2025

Lo scatto non lascia più dubbi sul rapporto che lega le cantanti, già oggetto di voci e supposizioni da parte del pubblico negli scorsi mesi.

A corredo dell’immagine, Antonia ha scritto parole che suonano come una dedica a Senza Cri: “Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio“. Si tratta di un verso tratto dal brano Prima stanza a destra di Amanda, che rende ancora più poetico e intenso il momento condiviso. Con questo gesto, le due artiste hanno deciso di non nascondersi più, regalando ai loro fan un annuncio che ha subito fatto il giro dei social.

Dall’esperienza ad Amici alla conferma del loro legame

I fan avevano già intuito la complicità tra Antonia Nocca e Senza Cri durante i mesi trascorsi nella scuola di Amici. Le telecamere del talent, tuttavia, avevano rispettato la volontà delle due cantanti di mantenere riservato l’aspetto sentimentale della loro conoscenza, dando spazio soprattutto al percorso artistico.

Nonostante la discrezione, l’affetto reciproco non era sfuggito agli occhi attenti degli spettatori, che ora vedono confermate le proprie impressioni. Già lo scorso giugno, Antonia aveva lasciato trapelare qualcosa in un’intervista a Webboh, quando aveva dichiarato: “Non mi va di dire niente a livello sentimentale, posso dire solo che sono felice“.