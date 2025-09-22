Belen, scoppia un nuovo caso sulla maschera “intima”: cosa sta succedendo

Qualcosa non torna sulla maschera “intima” promossa da Belen Rodriguez. Un nuovo caso si “abbatte” sulla showgirl argentina.

Ha festeggiato il suo 41esimo compleanno in modo molto pacato insieme agli affetti più cari ma quando si tratta di Belen Rodriguez, lo sappiamo, non si può mai stare sereni. E allora ecco che attorno alla showgirl argentina ci sarebbe un altro piccolo “caso” legato, come già capitato in passato, alla sua maschera vaginale, prodotto della linea del suo marchio.

Belen e la maschera vaginale

Sono passati alcuni mesi dal lancio della maschera vaginale, prodotto della linea intima di Belen Rodriguez. Un oggetto decisamente curioso che, fin dal principio ha fatto molto discutere. L’argentina aveva deciso di stupire tutti con questa delicato modo di prendersi cura del proprio corpo e aveva anche spiegato le ragioni che l’avevano spinta a puntare su un qualcosa di simile.

La Rodriguez aveva presentato appunto “Mia Libre” spigando si trattasse appunto della “nuova maschera vulvare pensata per la parte più intima – e troppo spesso dimenticata – del tuo corpo”. In quella occasione, il lancio aveva ovviamente generato grandi discussioni. Più o meno quello che starebbe accadendo ora, anche se per ragioni differenti…

Il nuovo “caso”: il flop

A focalizzarsi su Belen e la maschera vaginale è stato Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter Chicci di gossip. Stando alle informazioni giunte all’esperto, infatti, pare che proprio la maschera dell’argentina non starebbe andando benissimo a livello di vendite. “Secondo le nostre info ci sarebbe molta agitazione da parte del fondo che ha investito nella linea ‘Soy Rebeya’ di Belen Rodriguez. In particolar modo va segnalato il fallimento della maschera per le parti intime, lanciata poco tempo fa dalla Rodriguez, di cui se ne sono perse le tracce. Il buco economico da coprire sarebbe ‘altissimo’“. Insomma, la trovata non starebbe andando come da previsioni. Vedremo se l’argentina tirarà fuori un asso dalla manica…