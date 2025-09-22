L’Estetista Cinica rivela: “Vogliono farmi fare testamento. A chi andrebbe tutto”

Cristina Fogazzi, per tutti L’Estetista Cinica, ha avuto modo di parlare della sua carriera ma anche della sua vita privata e del futuro.

Dopo le confessioni anche piuttosto forti sulla sua famiglia e sua madre, Cristina Fogazzi, ovvero L’Estetista Cinica, ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata ma anche professionale con un preciso racconto in merito al suo patrimonio, al suo successo e a chi andrebbero tutte le sue fortune in caso di morte prematura.

L’Estetista Cinica: la crescita in carriera

Intervenuta nel podcast “Burnout”, di Selvaggia Lucarelli e Serena Mazzini, la Fogazzi ha raccontato alcuni aspetti del suo lavoro iniziando proprio dal principio e da come, con un pizzico di fortuna, ma anche molto impegno, sia riuscita a creare un vero e proprio impero, quello che oggi la rende, per tutti, appunto, L’Estetista Cinica.

Cristina Fogazzi – www.donnaglamour.it

“Nel 2010 avevo un centro estetico a Milano con una dipendente, la pubblicità erano il telemarketing o gli stand nei supermercati. Nel 2012 apro una pagina Facebook ‘L’estetista cinica’ e lì tutto cambia”, ha detto la donna spiegando step by step la sua crescita. “[…] Facevo vignette, parlavo di cellulite per pubblicizzare il centro estetico, ero lì solo per spingere quello. Divento una ‘esperta’, scrivo un libro, nel 2015 penso a un prodotto cosmetico, metto su un prodotto e commerce: funziona”, ha aggiunto prima di spiegando come abbia oggi olttre 150 dipendenti e ben 10 negozio in tutta Italia.

Il testamento e il patrimonio

La Fogazzi ha quindi parlato di come stia oggi e persino, dando uno sguardo al futuro, di cosa succederebbe in caso di sua morte: “Ho 51 anni, mi inseguono da un anno per fare testamento, in questo momento lascerei tutto a mio padre e mio marito”, ha ammesso. “Non ho mai voluto avere figli”. Tra i vari passaggi anche uno molto importante legato al successo ottenuto: “Ad un certo punto mi sono detta: ‘Guarda cosa hai creato, dove sei arrivata e smetti di essere arrabbiata’”.