Cosa sta succedendo a casa di Bianca Atzei? La cantante sembra essersi lasciata con la iena, Stefano Corti. Le parole della donna.

Qualche giorno fa sembrava chiaro come la storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti fosse finita. Sul loro conto erano arrivate delle conferme abbastanza chiare. Eppure, i due diretti interessati non hanno ancora del tutto confermato la situazione. In questa ottica sta facendo molto parlare una storia Instagram della cantante che farebbe pensare appunto ad un tradimento, per lo meno della sua fiducia.

Bianca Atzei e la presunta rottura con Stefano Corti

Ormai da diverse settimane si parlare della possibile fine della storia tra la cantante Bianca Atzei e la iena Stefano Corti. I due erano dati in crisi da tempo e di recente le cose sarebbero giunte al termine. In questa ottica, va detto, nessuno ha rilasciato apertamente delle dichiarazioni ufficiali esplicite ma solo “a metà”.

Le cose potrebbero. però, essere cambiate in queste ore, dopo un messaggo enigmatico dell’artista sui social dove è stato fatto un chiaro riferimento alla fiducia tradita. Parole che farebbero pensare, appunto, ad un rapporto che, ora, non esiste più.

Il messaggio sul tradimento

“I Pesci sono incredibilmente perspicaci. Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente”, si legge nelle stories Instagram della Atzei senza particolari riferimenti a persone e cose. E ancora: “Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai pesci perché catturano tutto nell’aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà”. Come detto, Bianca non ha chiamato in causa nessuno, ma secondo i fan della donna il riferimento potrebbe essere proprio alla sua situazione personale con Corti. Staremo a vedere se ci saranno degli sviluppi.