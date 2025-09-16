“Non sapevo fosse con lei”: Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati

Non solo le voci qualche tempo fa, adesso arriva anche la conferma: Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati.

Sembrava poter essere solo una voce e invece… Bianca Atzei e Stefano Corti sembra si siano lasciati per davvero. A confermare la rottura è stata la stessa cantante che ha rilasciato alcune parole a Gabriele Parpiglia che ha avuto modo di informare tutti i suoi seguaci tramite la newsletter odierna con tanto di parole della donna e alcuni retroscena.

Il rapporto tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Non sembrano esserci più dubbi sul rapporto tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Dati in crisi fino a pochi giorni fa, i due adesso sembrano aver intrapreso strade differenti. Al netto di una vicenda molto particolare vissuta a causa di alcune minacce ricevute dalla Iena, pare che in generale il feeling nella coppia non fosse più quello ottimale.

Bianca Atzei – www.donnaglamour.it

A confermare la situazione è stata la stessa cantante a Gabriele Parpiglia che nella newsletter odierna ha fornito alcuni dettagli iniziando dal titolo scelto: “È finita tra la Atzei e Stefano Corti. Lui a cena con un’altra che abbiamo visto a Le Iene: ecco le foto esclusive”.

La rottura confermata

Senza entrare nel dettaglio della parte a pagamento della sua newsletter, Parpiglia ha permesso ai suoi lettori di leggere alcuni estratti riguardanti appunto la rottura tra la cantante e Corti: “Era partito tutto da un rumors che avevamo intercettato a metà agosto: un litigio furibondo in spiaggia, in Sardegna, tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Lui minacciava che avrebbe interrotto le vacanze e sarebbe andato via, al lago. Da lì in poi è stato un cercando di ‘notizie'”, ha scritto Parpiglia.

Altri indizi erano arrivati dalle rispettive foto dell’estate di Corti dove Bianca non era apparsa. Ora, appunto, la conferma: “[…] Poi il colpo di scena, le foto, la notizia, e le parole di Bianca che confermano la rottura”, si legge ancora nella newsletter di Parpiglia dove appare anche un virgolettato attribito alla Atzei: “Non sapevo fosse con lei. Per me periodo difficile“.