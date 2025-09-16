Belve, spuntano i primi due nomi: ecco chi vuole Francesca Fagnani

Iniziano ad arrivare i primi nomi dei possibili ospiti della prossima stagione di Belve con Francesca Fagnani. Due big già nella “lista”.

Manca ancora qualche tempo alla prossima edizione di Belve con Francesca Fagnani eppure i primi rumors su chi potrebbe essere scelto tra gli ospiti si stanno già susseguendo. Dopo le voci relative a Barbara D’Urso, ecco che sarebbero spuntati altri nomi. Uno in particolare sembra poter stuzzicare la fantasia della giornalista e non solo.

La nuova stagione di Belve

Le interviste animalesche di Rai 2 di Francesca Fagnani stanno per tornare. Una nuova stagione di Belve, infatti, è nel palinsesto del secondo canale della tv di Stato. Da capire, adesso, esattamente le tempistiche di inizio e di fine. Quello che è certo è che come ogni anno, la padrona di casa punta a stupire scegliendo con cura tutti i suoi ospiti.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

In questo senso sono già diverse le voci che riguardano i possibili personaggi chiamati dalla giornalista per le interviste faccia a faccia. Nelle scorse ore si era parlato di Chiara Ferragni e di Barbara D’Urso con la seconda candidata ideale vista anche la partecipazione a Ballando con le Stelle. Ora i rumors sarebbero anche su un’altra donna dello spettacolo…

I primi nomi degli ospiti: cosa filtra

Come riportato da Biccy citando la newsletter di Gabriele Parpiglia, ‘Chicchi di Gossip‘, pare che la Fagnani possa pensare a Rocio Munoz Morales, reduce dal caso Bova. “Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio Munoz Morales. Insieme a Barbara D’Urso potrebbe essere il colpo in apertura della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani“, ha scritto l’esperto. Non è dato sapere se la padrona di casa di Rai 2 riuscirà nel suo intento di strappare un “sì” all’attrice ma sicuramente l’intervista sarebbe tra quelle più attese di sempre.