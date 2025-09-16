“Il tempo che serve per guarire”: Chiara Nasti allo scoperto

Tramite una storia condivisa sui social, Chiara Nasti ha voluto condividere un importante messaggio sulla cura di sé evidenziando qualche difficoltà vissuta.

Poco più di un mese fa, Chiara Nasti aveva raccontato con grande coraggio ai propri seguaci un periodo difficile vissuto. La ragazza aveva spiegato di essere quasi arrivata al punto di crollare ma di essersi, per fortuna ripresa. In questo senso, l’influencer da milioni di follone, è tornata a far parlare di sé per un importante messaggio condiviso in queste ore.

Chiara Nasti: il messaggio social

Sempre piuttosto seguita e, spesso anche criticata, Chiara Nasti è tornata protagonista sui social per via di un messaggio molto profondo. Al cnetro dei rumorsdi frequente non solo per i suoi look e la sua vita quotidiana, in queste ore la moglie del calciatore della Lazio, Zaccagni, ha destato attenzione per un messaggio profondo che ha scelto di condividere con i suoi seguaci.

Chiara Nasti – www.donnaglamour.it

Nelle sue storie Instagram, la giovane napoletana ha pubblicato una frase attribuita ad Alessandro Trolese che recita: “L’investimento migliore che puoi fare è aver cura di te. Prendendoti il tempo che ti serve per guarire, per imparare, per scegliere, per essere felice, per star bene e fare ciò che desideri”. Un pensiero che mette al centro l’importanza del tempo dedicato a se stessi.

L’importanza di prendersi cura di sé

La Nasti, con questo messaggio, ha sicuramente messo se stessa in gioco aggiungendo “Vero” alla frase citata e mandando un segnale anche sulla crescita personale e della ricerca della felicità. Di fatto si è trattato di invito a rallentare, a non trascurarsi e a considerare il benessere interiore come il vero punto di partenza per affrontare ogni sfida della vita. La storia Instagram ha confermato come anche dietro le immagini patinate di Instagram ci sia spazio per riflessioni autentiche, capaci di arrivare dritte al cuore di chi legge.