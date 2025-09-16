“Non avevo più niente. Farò i nomi”: Laura Pausini e il retroscena economico

Il successo avuto in carriera ma anche un delicatissimo momento vissuto a livello economico: Laura Pausini svela tutto.

Non solo la frase su Giorgia che ha generato diverse reazioni, nel corso dell’evento del Corriere della Sera, ‘Il Tempo delle Donne‘, Laura Pausini ha avuto modo di parlare della sua carriera e anche di un momento decisamente delicato, specie dal punto di vista economico, vissuto. Sebbene la cantante abbia spiegato di non poter scendere nei dettagli, ecco alcune rivelazioni decisamente importanti.

Laura Pausini e la “fortuna” in carriera

Nel corso del suo intervento all’evento ‘Il Tempo delle Donne‘, Laura Pausini si è resa protagonista di diversi spunti interessanti. Parlando della sua carriera, la cantante ha raccontato come, soprattutto all’inizio, un pizzico di fortuna serva sempre anche se nel suo caso non è stato proprio così: “Mia mamma mi dice sempre di non parlare di fortuna, perché è lavoro duro, ma è così: sono stata anche fortunata…”.

Laura Pausini – www.donnaglamour.it

La Pausini, a quel punto, ha spiegato: “A 16-17 anni partecipai a un concorso che metteva in palio la partecipazione a Sanremo Giovani: lo vinsi, ma non mi chiamarono. Il mio babbo era isterico e voleva denunciare l’ingiustizia al Maurizio Costanzo Show, ma in realtà andò bene così: non avevo la canzone, non avevo ancora ‘La solitudine‘. E, ragazzi, la canzone è tutto”.

La delicata questione economica

Tra i vari passaggi dell’intervista, la cantante ha poi sottolineato qualcosa di molto personale: “Non posso dire tutto, ma qualcosa sì”, ha spiegato. “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero […]”, ha confessato la donna. “Un giorno quando sarò saggia come Ornella Vanoni farò i nomi… È stato bello tosto, ma nel mondo della musica può accadere a tutti”, ha concluso la Pausini senza fornire particolare dettagli.