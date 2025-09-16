Dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla morte di Pippo Baudo anche Giancarlo Magalli ha detto la sua su Katia Ricciarelli e la segretaria del compianto conduttore.

Non si placano le polemiche successive alla morte di Pippo Baudo. Dopo l’intervista al veleno di Katia Ricciarelli che ha coinvolto anche la segretaria del compianto conduttore, Dina Minna, ecco Giancarlo Magalli prendere la parola a ‘La Volta Buona’, programma pomeridiano di Rai 1 con Caterina Balivo, e schierarsi contro la cantante e a favore della Minna.

Magalli attacca Katia Ricciarelli: la verità sul numero di Baudo

In studio a ‘La Volta Buona’ si è parlato ancora di Pippo Baudo e delle polemcihe tra Katia Ricciarelli e la segretaria del compianto conduttore, Dina Minna. In particolare, ha preso la parola Giancarlo Magalli che ha voluto fare alcune precisazioni sulla questione legata al numero privato di telefono del presentatore. “Se Pippo Baudo fosse ancora qui direbbe anche lui che la verità non è quella. Sul mio telefonino ho il numero di Dina e quello personale di Pippo“, ha detto.

Katia Ricciarelli – www.donnaglamour.it

E ancora: “Lui non ha mai dato il numero personale a Katia. Per questo lei non riusciva a mettersi in contatto con lui e quindi doveva passare per Dina che, a sua volta, seguiva le indicazioni di Pippo”, ha svelato Magalli durante la puntata de ‘La Volta Buona’.

Il rapporto tra Baudo e la segretaria

Magalli ha quindi aggiunto alcuni dettagli sul rapporto tra Baudo e la sua segretaria: “Non è vero che era da solo perchè anche gli amici li ha sempre avuti; era lui che quando stava male non amava farsi vedere… Dina per lui era tutto, non solo una semplice segretaria”, ha dichiarato il presentatore. Poi, per essere ancora più preciso: “Era tutto per lui, tranne quello che è stato detto. Non ci sono stati rapporti diversi, lei aveva casa sua e andava a dormire a casa sua. Però era ‘casa’ per lui”.