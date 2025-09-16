La confessione di Bianca Balti sulla malattia, la battaglia che ancora oggi sta affrontando e la voglia di “sparire” per un po’.

Ha raccontato molti dettagli del percorso affrontato con la malattia e con il nuovo porgetto su Substack ha intenzione di mostrare la Bianca Balti che nessuno conosce. La modella è tornata a parlare raccontando cosa l’abbia spinta a “sparire” da Instagram e mettersi da parte, ovvero il dover affrontare tutto il male che porta la depressione.

Bianca Balti: le emozioni e la malattia

Attraverso la nuova newsletter su Substack, Bianca Balti ha condiviso alcuni pensieri che la stanno tormendando da tempo. Non solo. La modella ha trovato la forza di svelare i suoi stati d’animo tra il cancro e la depressione che l’ha colpta. “Quello che è successo a giugno è stato forte, complicato e nello stesso tempo ordinario […]”, ha esordito la donna spiegando di aver fatto i conti anche con la crescita delle figlie e i loro obiettivi per il futuro.

“Sono volata in Italia con la mia figlia più piccola, Mia, immaginando un’estate in Europa che avrebbe curato l’inverno difficile che avevo passato: il cancro, la chemioterapia, la paura insonne”, ha scritto ancora la Balti.

“Volevo sole, famiglia, gioia semplice, purtroppo però le cose non sempre vanno come previsto”, ha spiegato la donna. “[…] Ricordo di essere stata in Sardegna e non sapere come alzarmi dal letto. Ogni tentativo di divertirmi si trasformava in una piccola delusione […]”.

La modella stava facendo i conti con la depressione: “[…] Dopo il tumore, la vita non è mai la stessa. La depressione è un posto strano e meschino. Il cervello si sente solo. Si sente terminale nei piccoli modi privati in cui il tuo cervello ti convince che non c’è via d’uscita”.

La scelta di sparire e la depressione

Dopo aver analizzato la sua personale situazione con annessa decisione di sparire da Instagram, la Balti ha ragionato ancora: “Io sono qui adesso. Il trattamento è andato bene, sono in remissione per mesi. Ho due figlie incredibili, un partner, amici che sono di famiglia, una casa piena di piccole cosa belle”, ha detto la modella facendo capire che, nonostante le cose belle, la depressione fa male e non fa apprezzare tutto questo.”La depressione dopo essere sopravvissuta al cancro è reale e non un fallimento morale. Per ora, scriverò qui. Tornerò su Instagram quando sarà giusto. Continuerò a presentarmi in modo imperfetto, perché questo è l’unico vero modo per presentarsi”.