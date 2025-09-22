Mara Venier nel mirino di un ex Amici: “Mancanza di rispetto”

Dopo la prima puntata della nuova edizione di Domenica In con Mara Venier, ecco una forte polemica. Parla l’ex volto di Amici, Manuel Aspidi.

Non solo la frecciatina a Mediaset e Gerry Scotti da parte di Mara Venier. La Zia della Tv, e in generale la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, sta facendo parlare per essere finita nel mirino di un ex volto di Amici. Manuel Aspidi, infatti, cantante, ha spiegato di aver subito, a detta sua, una forte “mancanza di rispetto”.

Manuel Aspidi e la polemica su Domenica In

Durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, la trasmissione ha avuto un momento molto importante durante il quale si è celebrato la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco. Durante quei momenti al tavolo dovevano essere presenti diversi volti come Carlo Conti a Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi, ma anche Ambra Sabatini e l’ex volto di Amici, Manuel Aspidi.

Qualcosa, però, come raccontato dal cantante ex talent di Canale 5 non sarebbe andato come previsto. Infatti, i piani per quel momento sarebbero stati stravolti all’improvviso senza preavviso. Il ragazzo ha quindi deciso di raccontare tutto via social.

“Mancanza di rispetto”: il video

“Ero in Sicilia, ho viaggiato tutta la notte per arrivare puntuale a Livorno”, ha detto Manuel. “Avevo ricevuto la mail della produzione: sarei stato tra gli ospiti, si parlava di piatti della tradizione e della nostra carriera”, ha proseguito l’ex volto di Amici in uno sfogo su TikTok. “Poco prima della diretta ci dicono che cambia la scaletta. Al tavolo con Carlo restano solo Ballantini e Fiaschi. Io e Ambra veniamo messi da parte“.

Aspidi ha quindo parlato di “mancanza di rispetto” e non perché “mi sento una star, ma questo è il mio lavoro e lo difendo con le unghie e con i denti. Non ho mai preteso privilegi, ma almeno chiarezza. Se me l’avessero detto prima, avrei gestito diversamente il viaggi”, ha aggiunto. Staremo a vedere se da parte di Domenica In arriveranno delle spiegazioni in merito.