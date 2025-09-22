“Tutti mi chiedevano di lei”: primo scontro tra Tina Cipollari e Gemma a UeD

Non poteva che iniziare con le prime scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani la nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5.

Non solo le voci sulle “vecchie” coppie di Uomini e Donne. Una nuova edizione del dating show di Canale 5 è iniziata e lo ha fatto col botto. Infatti, fin dalle prime battute, non sono mancate le scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani con uno scontro in merito alle vacanze estive trascorse dalla dama del trono over in Valle d’Aosta.

Uomini e Donne: al via la nuova stagione

Una nuova annata di Uomini e Donne è ufficialmente partite. Dopo le tante indiscrezioni in merito alle registrazioni, ecco il dating show essere trasmesso su Canale 5. Tante novità, a partire dai due tronisti, lato maschile e lato femminile, ma anche il nuovo parterre di dame e cavalieri per quanto concerne la parte del programma dedicata “agli over”.

Quello che non è cambiato è il clima di ironia e sfida tra gli opinionisti e Gemma Galgani, con particolare focus sullo spirito combattivo di Tina Cipollari che non ha fatto mancare, fin da subito, qualche frecciata alla dama torinese.

Primo scontro tra Tina Cipollari e Gemma

In tanti attendevano il ritorno di Tina e Gemma e le due non si sono smentite fin dalle prime battute della trasmissione. La Cipollari, infatti, ha fatto ironia sulle sue vacanze estive: “Io al mare? No in montagna in Valle d’Aosta”, ha detto. Il riferimento è alla location dove ha trascorso i mesi estivi proprio Gemma. La dama ha scelto di fare un lavoretto estivo in un bar e l’opinionista ha fatto dell’ironia provocando la donna.

La Galgani, quindi, dal canto suo ha subito risposto: “Non ci siamo incontrate, ma è come se avessimo passato insieme le vacanze perché tutti mi chiedevano di lei”. Insomma, le premesse per una nuova scoppiettante stagione di UeD ci sono tutte. Non resta che attendere le prossime puntate.