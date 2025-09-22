“Dopo l’aborto ho dovuto fingere”: Clizia Incorvaia si confessa

In tv, Clizia Incorvaia ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita. L’aborto e le liti con Paolo Ciavarro, ora rientrate.

Non solo le confessioni dei giorni scorsi in merito alla sua alimentazione problematica quando faceva, da più giovane, la modella. A La Volta Buona, nel salotto di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia ha ripercorso adesso anche un periodo molto duro della sua vita di coppia, quello arrivato successivamente ad un aborto subito.

Clizia Incorvaia: il periodo dopo l’aborto

Nel corso della puntata recente de La Volta Buona su Rai 1, Clizia Incorvaia ha raccontato diversi aspetti bellissimi del rapporto con suo marito, Paolo Ciavarro. Allo stesso tempo, però, l’influencer ha svelato di aver affrontato anche un momento molto delicato, quello arrivato successivamente ad un aborto subito.

Clizia Incorvaia – www.donnaglamour.it

“Un anno dal nostro fidanzamento, proprio l’8 febbraio, noi festeggiavamo il nostro primo anno insieme”, ha esordito Clizia. “Io ho avuto un aborto e non l’avevo… insomma… non l’avevo condiviso con nessuno né con la famiglia né con la community che per me è un modo di comunicare, la mia family virtuale molto importante”, ha detto ancora. “E quel giorno ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto con Paolo facendo un video con la nostra canzone, con noi che ci baciavamo perché sennò tutti avrebbero detto ‘che accade’”.

Il periodo difficile e le liti

Clizia ha quindi continuato a La Volta Buona: “Ci ha messo a dura prova perché quei mesi mi ricordo che la ginecologa disse ‘iete forti ce la farete’. Io al momento non avevo capito cosa significasse questa frase in maniera quasi così, ho detto’ vabbè ha scelto la natura, ha deciso la natura’. Ho fatto spallucce, ma invece quei mesi sono stati molto tosti per noi. Mi ricordo Paolo piangeva in disparte, eravamo molto nervosi, si litigava con frequenza, non sono stati facili quei mesi e però siamo stati poi fortunati perché poi dopo tre mesi sono rimasta incinta e c’è sempre qualcosa di bello”.