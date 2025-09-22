Curioso retroscena relativo al Grande Fratello e la possibilità di vedere Selvaggia Lucarelli nella trasmissione di Canale 5.

Importanti novità per il Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Dopo l’annuncio sui primi concorrenti scelti, ecco arrivare persino dei retroscena legati a dei “no” ricevuti. Non per il cast ma per la posizione di opinionista. In questo senso, pare che Super Simo avesse pensato addirittura a Selvaggia Lucarelli, la giudice di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli: il tentativo di Mediaset per il GF

Sta per partire il Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura e non mancano le novità e i retroscena. Uno di questi riguarderebbe Selvaggia Lucarelli che, secondo Chi, sarebbe stata contattata da Mediaset per il ruolo di opinionista. Un contatto che, però, non sarebbe andato a buon fine con un delicato “no” ricevuto dal Biscione.

Stando al settimanale, Mediaset avrebbe mancato il colpo Selvaggia Lucarelli come opinionista del prossimo GF condotto dalla Ventura. A pesare, a quanto pare, sarebbero state le tempistiche della proposta.

Il retroscena

Stando a quanto si apprende dal settimanale Chi, e precisamente dalla rubrica “C’è Chi dice” di Giuseppe Candela, la Lucarelli avrebbe declinato l’idea del Biscione, forse, solo per una ragione di tempi e modalità. “Una proposta tardiva, con alle porte anche il debutto di Ballando con le stelle, show in cui la giornalista è impegnata come giurata. Lucarelli ha, dunque, declinato l’offerta”, si legge su Chi. Da capire cosa avrebbe fatto la penna graffiante se la domanda di Mediaset fosse arrivata in tempi non sospetti. Selvaggia avrebbe tradito Ballando per il Grande Fratello? Difficile da dire ma chissà…

Staremo a vedere se questo inedito retroscena sarà conferma o smentito dalla diretta interessata che, come ogni anno, a questo punto sarà al suo posto come giudice di Ballando nel programma di Rai 1 con Milly Carlucci.