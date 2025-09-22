“Gli ho dato un morso”: Carmen Russo vittima di un furto si è difesa in ogni modo

Il volto televisivo Carmen Russo ha raccontato la propria disavventura vissuta con un malintenzionato che ha provato a derubarla.

Ha lasciato tutti a bocca aperta il futuro subito da Stefano De Martino nei giorni scorsi. Di sicurezza e non solo ha parlato Carmen Russo a La Volta Buona su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo. La donna ha svelato di essere stata vittima di un tentativo di aggressione, sempre allo scopo di portare via oggetti di valore, peccato che una sua reazione abbia messo in fuga il malintenzionato.

Carmen Russo e il tentativo di furto subito

Intervenuta a La Volta Buona su Rai 1, Carmen Russo ha raccontato una brutta esperienza vissuta in termini di sicurezza. Facendo riferimento al recente furto subito da Stefano De Martino, a cui è stato sottratto un orologio di grande valore con il trucco dello specchietto, anche la donna ha spiegato di essere stata quasi vittima di una cosa simile.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo – www.donnaglamour.it

La showgirl ha spiegato che mentre si trovava in macchina un ragazzo in motorino si è avvicinato con una scusa: farle firmare un autografo. “Un ragazzo con il motorino mi ha visto ed è tornato indietro per chiedermi l’autografo”. ha detto la Russo. A quel punto lei ha abbassato il finestrino ed è successo di tutto.

“Gli ho dato un morso”

Il ragazzo in questione non era un fan bensì un malintenzionato. “Il suo braccio è entrato e mi ha agguantata”, ha detto. Carmen a quel punto, anche per via della paura, ha reagito in modo istintivo: “Ho stretto perché avevo paura che mi prendesse i gioielli e gli ho dato un morso“. A quel punto il ladro in questione si è spaventato e ha capito che avrebbe avuto difficoltà a compiere la rapina e ha desistito. La prontezza di riflessi della Russo ha quindi messo in fuga il malintenzionato ma non tutti, purtroppo, sono in grado di reagire davanti ad un pericolo simile e, spesso, subiscono appunto dei furti come questi.