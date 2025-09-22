Uomini e Donne: 16 anni dopo un ritorno pazzesco in studio

Con la ripresa di Uomini e Donne, ecco le novità nella nuova edizione con un grande ritorno nel parterre over: Federico Mastrostefano.

Non solo lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani alle prime battute della nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show ha visto nel parterre degli over, sponda maschile, un ritorno pazzesco. Dopo circa 16 anni, infatti, in studio si è presentato un ex tronista che tutti hanno subito riconosciuto: Federico Mastrostefano.

Uomini e Donne: il ritorno di Federico Mastrostefano

Federico Mastrostefano è tornato a sorpresa negli studi di Uomini e Donne, dopo tantissimi anni dalla sua prima esperienza. Questa volta, l’ex tronista è apparso tra il parterre del trono over, dove il pubblico più attento non ha potuto fare a meno di riconoscerlo. Un volto che aveva fatto sognare i telespettatori più affezionati del dating show di Maria De Filippi e che adesso riemerge in una nuova veste.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Era il 2009 quando Federico si era seduto sul trono classico, all’epoca uno dei più seguiti dal pubblico giovane. Simpatico, ironico e con un carattere frizzante, si era distinto per il suo modo leggero di vivere la trasmissione. La sua esperienza, conclusasi con una scelta discussa, rimase impressa a lungo tra gli appassionati del programma. Gli stessi che proprio oggi lo hanno subito riconosciuto.

Il ritorno tra gli over

Il ritorno di Mastrostefano a UeD, come detto, non è passato inosservato: il pubblico ha subito commentato la sua presenza tra i cavalieri del trono over, con un mix di sorpresa e nostalgia. Alcuni fan hanno evidenziato come il tempo sembri non essere passato per lui, altri hanno scherzato sul suo ingresso in una nuova fase del programma, chiedendosi se riuscirà a trovare finalmente l’amore. “Io così vecchia da ricordarmelo”, ha commentato una seguace. “Ma quello è Federico? Cee quanto tempo è passato. Sempre uguale”, hanno detto altri fans.