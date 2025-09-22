Giuliana De Sio: “Ho tentato il suicidio. Ecco perché”

La famosa attrice di successo Giuliana De Sio ha confessato aspetti inediti della sua vita partendo dalle difficoltà vissute in infanzia.

Ha raccontato tempo fa di aver subito alcuni aborti e non aveva fatto mancare neppure alcune parole interessanti e ad effetto su Ballando. Stiamo parlando di Giuliana De Sio che su Rai 3 con Peter Gomez, nella trasmissione, ‘La confessione’, ha persino rivelato di aver tentato il suicidio in giovane età quando aveva solamente 12 anni.

Giuliana De Sio e la fuga da casa

Diventata tra le attrice più conosciute in Italia e non solo, Giuliana De Sio è stata ospite de ‘La confessione’ su Rai 3 con Peter Gomez. Nel corso dell’intervista, la donna ha rivelato passaggi inediti della sua carriera ma soprattutto delle situazioni molto complesse vissute in famiglia con i genitori con focus sul padre e la madre che era una “alcolista molesta”.

Giuliana De Sio www.donnaglamour.it

“Non avevo altra scelta che scappare di casa”, ha rivelato la De Sio in merito all’arrivo dei suoi 18 anni. “Mio padre non c’era quasi mai, mia madre era molto molesta perché forte bevitrice. Il nucleo familiare non c’era, non esisteva niente”. Da qui la decisione di fuggire: “A 18 anni e un minuto ho sentito il corpo che mi portava via da lì”.

Il tentato suicidio

Ma quello che accadde anni prima fu ancora più forte importante. L’attrice, infatti, ha rivelato che all’età di soli 12 anni tentò di togliersi la vita. Un gesto che lei stessa ha definito una “protesta pericolosissima”. “Ho tentato il suicidio a 12 anni perché la situazione era difficile”, le sue parole.

“Ma a quell’età lì, tentare il suicidio non vuol dire neanche voler morire”, ha spiegato l’attrice. “Non ti rendi conto che fai una cosa che ti può portare alla morte. Facevo un gesto di protesta, pericolosissimo”, ha aggiunto ribadendo il concetto di quanto compiuto.