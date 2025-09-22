Niente da fare per Pierluigi Diaco e la sua trasmissione BellaMa’ di sera. Il conduttore, infatti, è stato “fatto fuori”. Il commento.

Oltre al curioso momento controverso vissuto con Alba Parietti nell’edizione pomeridiana, a BellaMa’ di sera, dove sono stati affrontati argomenti molto seri sull’attualità italiana e internazionale, i giochi sono finiti. Infatti, per il programma magistralmente condotto da Pierluigi Diaco, tutto questo non è bastato con il presentatore e la sua edizione serale che sono stati “fatti fuori” dalla Rai.

Pierluigi Diaco: BellaMa’ di sera chiude

Dopo le prime puntate non esaltanti sotto l’aspetto degli ascolti, BellaMa’ di sera ha ricevuto il benservito da parte della Rai. La trasmissione di Pierluigi Diaco, infatti, non ha retto in termini di share portando l’emittente a virare su altre scelte e mettendo fine all’edizione serale del programma, con grande amarezza di tutto l’ambiente.

Pierluigi Diaco – www.donnaglamour.it

BellaMa’ di sera, quindi, è stata chiusa dalla Rai che tramite una nota ha spiegato come questa decisione sia stata presa “dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico. A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana con BellaMa’ nel pomeriggio di Rai 2, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte nel progetto”.

Il commento

Proprio il presentatore si è trovato a commentare la chiusura del suo programma che, comunque, resterà in vita grazie alla striscia quotidiana pomeridiana sempre su Rai 2: “BellaMa’ di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato. Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana”. La fine dell’edizione serale, come detto, è stata definita dopo i risultati negativi in termini di ascolti. Il debutto del programma aveva raccolto il 3.95% di share con 603mila spettatori. Ancora peggio era andata la seconda puntata fermatasi a 411mila con il 2.6%.