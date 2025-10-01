Annuncio a sorpresa: Alfonso Signorini sta per sposarsi, scopri chi è il futuro marito e tutte le curiosità sul grande giorno.

Alfonso Signorini si sposa: l’annuncio è arrivato in un’intervista al Corriere della Sera e ha sorpreso i fan. Il conduttore televisivo Signorini ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello e, quasi a margine, ha rivelato un dettaglio molto personale sulla sua vita privata. Il giornalista, volto storico del reality di Canale 5, ha infatti dichiarato che presto convolerà a nozze con il compagno Paolo Galimberti, imprenditore e politico con cui è legato da tempo. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Alfonso Signorini e le parole su Simona Ventura

Signorini non ha nascosto la curiosità con cui ha seguito la prima puntata del programma affidato alla collega: “Certo, se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri“.

Nessun rancore, anzi: “A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica“.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Il conduttore ha poi spiegato di aver chiesto lui stesso una pausa dopo anni intensi al timone del Grande Fratello: “Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi ha accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di quattro ore. Facevo il pendolare, mi alzavo alle sei per prendere un treno e tornavo a Milano dopo essermi addormentato alle tre di notte“.

Le nozze con Paolo Galimberti

Dopo aver parlato di televisione, Signorini ha sorpreso i lettori con un annuncio inaspettato: il matrimonio con Paolo Galimberti.

L’imprenditore ed ex senatore di Forza Italia è il compagno del conduttore da anni e la loro relazione è stata sempre caratterizzata da grande riservatezza. Questa volta, però, Signorini ha deciso di condividere la sua felicità, raccontando che le nozze non sono più soltanto un progetto ma una realtà imminente.