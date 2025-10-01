“Qui non vi candidate”: la stoccata di Stefano De Martino a Gerry Scotti e Berlusconi

Stefano De Martino replica a Berlusconi e Scotti ad Affari Tuoi: “Qui solo fortuna, laureati non vi candidate”.

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 30 settembre 2025, Stefano De Martino ha scelto l’arma dell’ironia per replicare alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. La guerra degli ascolti tra Rai 1 e Canale 5 continua ad accendersi e stavolta il conduttore napoletano ha lanciato una battuta destinata a far discutere, giocando proprio sul tema della “fortuna” che da sempre accompagna il popolare game show di Rai 1. Ma scopriamo che cosa ha detto.

La frecciata di Stefano De Martino a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti

Durante la partita di Stefania, concorrente proveniente dal Trentino Alto Adige, Stefano De Martino ha interrotto il gioco per rivolgersi in tono ironico a un telespettatore al telefono.

“Ancora non ha capito che qui è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate” ha detto ad alta voce, lasciando intendere che le sue parole fossero indirizzate alle critiche ricevute dal programma.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Un messaggio leggero ma diretto, che ha strappato risate in studio ma che sembra essere stato studiato come una risposta precisa alle affermazioni della concorrenza.

Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi

Le parole di Stefano De Martino arrivano dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che a inizio settembre, ospite a sorpresa a La ruota della fortuna, aveva criticato il format di Rai 1.

Secondo l’amministratore delegato di Mediaset, Affari Tuoi sarebbe un gioco “che non è un gioco“, in cui i concorrenti vincono grandi somme esclusivamente grazie al caso, senza alcun merito personale o prove da superare.

Una posizione ribadita anche da Gerry Scotti, che ha più volte sottolineato come il suo programma, al contrario, promuova l’amore per la lingua italiana attraverso cruciverba e giochi di parole.

La replica di De Martino sembra dunque segnare un nuovo capitolo della competizione televisiva tra le due reti, in una sfida che non si combatte solo con gli ascolti ma anche a colpi di battute.