Amici, la Celentano “detta legge”: poco trucco e capelli legati per la ballerina

Pronti via, ad Amici è già Alessandra Celentano show con i suoi ballerini. La maestra ha fornito subito alcune regole a Maria Rosaria.

Dopo il regolamento interno ad Amici ben esplicitato nelle scorse ore, Alessandra Celentano ha fatto il bis confermando la propria severità parlando con una delle sue allieve. In particolare, durante una lezione, nel mirino della professoressa ci è finita la giovane Maria Rosaria che ha dovuto “segnarsi” qualche appunto per il futuro.

Amici, la Celentano e le regole per Maria Rosaria

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, tra i tanti momenti mostrati c’è stato quello della lezione di Alessandra Celentano con la ballerina Maria Rosaria. In un confronto tra le due dopo qualche coreografia, la maestra ha cercato di spiegare alcune regole importanti per l’allieva, sia a livello di puntata che per quanto concerne le lezioni e il lavoro da svolgere.

Alessandra Celentano – www.donnaglamour.it

“Maria Rosaria, intanto ti voglio vedere sempre con i capelli legati. Anche in puntata, salvo non ci siano esigenze particolari o che decidiamo di lasciarti sciolta. Truccata, carina ma nulla di eccessivo. Non voglio nulla di eccessivo in generale. Ok? Con te bisogna un po’ togliere. La tua espressione è un po’ esagerata, ma adesso capiamo e ci lavoreremo. Ma soprattutto fai una smorfia con la faccia. Quella è da togliere.

I dettagli tecnici e il lavoro da fare

La Cele è poi andata avanti spiegando alla propria allieva quali saranno i prossimi step nella scuola e del suo insegnamento: “Bisogna lavorare con le mani e le braccia. Svolazzi. Non capisco cosa fai. Poi le linee… Devi studiare tantissimo classico. Non sei definita. Non hai le braccia definite, non hai le gambe definite. Sei bellissima, hai delle belle linee ma bisogna lavorare. Ok?”. La ballerina è sembrata molto concentrata e pronta a far contenta la sua insegnante e allo stesso tempo ad imparare cose nuove per alzare il suo livello nel ballo e nella scuola in generale.