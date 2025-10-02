Oriana Sabatini: “Gravidanza? Vomito tutto il giorno”

Dopo aver annunciato la dolce attesa, Oriana Sabatini ha raccontato alcuni dettagli della gravidanza e anche come si sta comportando il futuro papà Paulo Dybala.

Le nozze circa un anno fa, ora l’annuncio della dolce attesa. Momento magico per Oriana Sabatini e Paulo Dybala che stanno per diventare genitori. La modella e artista argentina ha raccontato all’emittente argentina América TV nel corso della trasmissione LAM tutte le sue emozioni e come sta procedendo la gravidanza.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala presto genitori

Intervenuta alla tv argentina America Tv, durante LAM, Oriana Sabatini ha svelato alcuni dettagli inediti relativi alla notizia della sua gravidanza che la vedrà diventare mamma. Sulla prima reazione avuta da lei e dal marito Paulo Dybala, la donna ha detto: “Non abbiamo pianto. È stata una grande gioia e un po’ uno shock. Per me la gioia è arrivata lentamente perché prima bisogna affrontare le paure naturali che ne conseguono”.

Sul primo periodo in dolce attesa, l’argentina ha aggiunto: “La fase della sonnolenza è finita perché ho dormito tutto il giorno durante i primi mesi. Ora mi sento stordita e nauseata. Vomito ogni giorno e mi sento davvero frastornata. Sono molto felice, ma mi sento malissimo perché nessuno mi aveva detto che sarebbe stato così”.

Il feeling con Dybala

Di particolare sostegno per Oriana è sicuramente Dybala che la sta “davvero viziando. Mi cambia, mi mette il pigiama e mi rimbocca le coperte. Lo adoro. Ho strane voglie, come hamburger e pancake e lui mi asseconda”, ha raccontato la futura mamma che ha spiegato come la piccola dovrebbe nascere nel mese di marzo. In merito a dove potrebbe venire al mondo la bimba, Oriana ha aggiunto: “Avevo pensato di farlo in Argentina per la famiglia, ma è difficile… Vorrei che fosse un parto naturale, ma deciderà l’universo”.