Grande Fratello, la confessione: “L’abbiamo fatto anche in piscina”

Interessanti rivelazioni in merito al Grande Fratello. A farle è stata la vincitrice della primissima edizione, Cristina Plevani, nel documentario sul reality.

Entrata a tutti gli effetti nei panni di opinionista al Grande Fratello 2025, Cristina Plevani è stata protagonista nel documentario realizzato da Mediaset proprio sul reality. La donna, vincitrice della prima edizione in assolutato, ha svelato retroscena inediti relativi anche al suo rapporto nella Casa con Pietro Taricone e non solo.

Grande Fratello: la confessione di Cristina Plevani

“Non so ricordarti come siamo arrivati dietro a quella tenda e a quel divano”, ha raccontato nel corso del documentario Cristina Plevani facendo riferimento al rapporto diventato storico con il compianto Pietro Taricone con cui aveva avuto una storia all’interno del Grande Fratello. “Tutti erano già dormire, era il quinto giorno. Ho fatto parlare tutta Italia. Prima fu costruita una capanna, poi andammo sotto il tavolo

Le confessioni della donna sono poi andate avanti: “L’abbiamo fatto anche in piscina, parlavo con Roberta (Beta, ndr) nel frattempo: tutte le cartucce le ho spese lì”, ha aggiunto l’attuale opinionista del GF con tanto di sorrisetto. “Con la testa di oggi quelle cose non le farei, anche se oggi sono molto più dura e chiusa di 25 anni fa”.

La vittoria e il guardarsi indietro

La Plevani ha ammesso che certi comportamenti non li avrebbe mai fatti dopo essersi rivista da spettatrice ma che, una volta arrivata quasi alla fine, non abbia pensato ad altro che ad arrivare al trionfo: “Fuori da quella Casa mi sono vista come una succube che non reagiva, spero però che non mi abbiano votato solo perché ero sedotta e abbandonata: tuttavia, sicuramente questo mi ha aiutato a farmi arrivare in fondo. E, una volta rimasti in tre, volevo vincere io. Peccato solo per il vestito, era veramente brutto (ride ndr)”.