Christian De Sica e Francesco Bruni: l’amicizia speciale tra i due attori, dal set alla vita privata, cosa c’è tra loro.

Una foto condivisa in estate da Christian De Sica sul suo profilo Instagram aveva incuriosito molti fan. L’attore, in costume da bagno a bordo di una barca al largo di Capri, appariva in compagnia di un giovane collega mai visto prima al suo fianco. Dopo mesi, nuovi dettagli chiariscono meglio chi sia il ragazzo e quale rapporto lo leghi al celebre protagonista della commedia italiana. Scopriamo tutti i dettagli.

Christian De Sica e Francesco Bruni: un legame speciale

A svelare l’identità del giovane è stato lo stesso Christian De Sica: si tratta di Francesco Bruni, attore toscano con origini pugliesi.

Secondo il settimanale Oggi, i due sono ormai inseparabili sia sul set che nella vita privata. Alberto Dandolo, nella rubrica “I buoni, belli e cattivi“, ha definito Bruni “un amico speciale” di De Sica, sottolineando come la loro sia un’amicizia autentica che va oltre il lavoro.

Qui una foto dei due insieme.

A confermare questo legame, la celebre foto in barca pubblicata da De Sica, divenuta virale e interpretata come simbolo di un sodalizio consolidato. Lo stesso attore avrebbe riconosciuto in Bruni un talento emergente, tanto da volerlo accanto in diversi suoi film e anche nel prossimo progetto cinematografico.

Non sarebbe la prima volta che De Sica sceglie di lanciare nuovi volti: in passato, infatti, era stato lui a dare un’opportunità importante anche a Paolo Conticini.

Francesco Bruni e Christian De Sica: un’amicizia speciale

Francesco Bruni ha debuttato al cinema nel 2017 con il film Un figlio a tutti i costi diretto da Fabio Gravina e, nel corso della sua carriera, ha lavorato con registi come Neri Parenti, Alessandro Siani ed Eros Puglielli.

A Natale 2024 è stato tra i protagonisti della commedia Cortina Express e tornerà presto sul grande schermo proprio al fianco di De Sica. Oltre alla carriera artistica, Bruni coltiva una forte passione per lo sport, evidente anche dal suo profilo Instagram seguito da circa 20 mila persone, dove condivide momenti di allenamento e di vita quotidiana.

Secondo Oggi, sarebbe stato proprio lui a tentare di coinvolgere De Sica in discipline come la boxe, l’hockey su ghiaccio e il motocross.