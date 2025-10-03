Grande Fratello: vuole abbandonare il reality: ma l’ex lo smaschera sui social

Bufera al Grande Fratello: l’ex fidanzata di Matteo Azzali lo sbugiarda e lui minaccia di lasciare la Casa.

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni ma già emergono i primi retroscena destinati a far discutere. Uno dei protagonisti, Matteo Azzali, ex pugile e oggi imprenditore, è finito al centro di una bufera mediatica dopo le accuse lanciate dall’ex fidanzata, che lo ha sbugiardato pubblicamente sui social. Le parole della donna hanno sollevato dubbi sulla veridicità del suo racconto al momento dell’ingresso nella Casa, mentre lui avrebbe persino minacciato di abbandonare il reality. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Matteo Azzali non sarebbe entrato da single nella Casa

Matteo Azzali, oggi titolare di una palestra e conosciuto anche per la sua amicizia con Giacobbe Fragomeni, era già apparso in televisione in passato.

Nel presentarsi al pubblico del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si era dichiarato single, ma secondo indiscrezioni la sua situazione sentimentale sarebbe molto diversa. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti riportato che, all’esterno della Casa, ci sarebbe ancora una donna legata a lui da una storia che “non è mai stata chiusa davvero“.

Questo avrebbe influito sul suo comportamento: “Non riesce a lasciarsi andare, ha un freno. Si erano promessi rispetto reciproco e si vogliono ancora bene” recita una segnalazione. Proprio per questa situazione irrisolta, Azzali avrebbe espresso la volontà di abbandonare il reality.

L’attacco dell’ex fidanzata: “Vergognati, sei un pagliaccio”

Se le voci sulle sue reticenze hanno alimentato i sospetti, le parole dell’ex fidanzata hanno acceso definitivamente la polemica. Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, la donna ha raccontato come la loro relazione sia finita appena tre mesi fa: “Sono stata congedata in favore di un’altra donna dopo circa due anni di relazione. Poi me lo ritrovo in pompa magna nella Casa del Grande Fratello. Ora ci si domanda se l’epiteto di pagliaccio possa essere sufficiente“.

Il tono del messaggio è durissimo e non lascia spazio a chiarimenti, con un’accusa che mette in discussione l’immagine di Azzali presentata davanti alle telecamere. La donna rincara la dose aggiungendo: “Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione. Vergognati!“.