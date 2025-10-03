“Ho lasciato il lavoro”: dopo Temptation Island, l’ex protagonista cambia vita

Dopo Uomini e Donne, Rosario di Temptation Island lascia il lavoro e annuncia un nuovo progetto dopo mesi di silenzio.

Dopo mesi di silenzio social seguiti alla sua esperienza a Temptation Island e alla breve parentesi come tronista a Uomini e donne, Rosario Guglielmi è tornato a parlare ai suoi followers. Con una serie di messaggi condivisi sui social, l’ex compagno di Lucia Ilardo ha fatto chiarezza sul suo presente e ha rivelato i motivi dietro a una scelta che ha spiazzato i fan.

Il ritorno di Rosario dopo Temptation Island

Per lungo tempo Rosario aveva evitato dichiarazioni pubbliche, sia sul percorso a Temptation Island che sulla rapida uscita da Uomini e donne, dovuta alla relazione mai del tutto conclusa con l’ex fidanzata Lucia Ilardo.

Nelle scorse ore, però, ha deciso di rompere il silenzio, parlando direttamente ai suoi oltre 40mila followers e condividendo un post ricco di riferimenti alla sua vita attuale. “Eccoci qui, dopo tanto tempo – ha detto – che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi. Prima ancora però devo ringraziarvi con il cuore, per l’affetto e per la vicinanza. È stata l’esperienza più forte della mia vita e la porterò sempre dentro“.

Il giovane ha poi sottolineato quanto il sostegno ricevuto dal pubblico sia stato importante in questi mesi difficili: “La vicinanza che mi avete dimostrato, i tantissimi messaggi che ho ricevuto li conservo con cura e li leggo tutti. Qui nessuno è abituato a ricevere così tanto affetto, quindi grazie un milione di volte. Forse non basterà mai“.

Un addio inaspettato e un nuovo progetto

La sorpresa più grande è arrivata quando Rosario ha annunciato di aver lasciato il suo lavoro.

“È stato un bellissimo percorso, in un’azienda fantastica dove sono cresciuto professionalmente e umanamente – ha spiegato – ma ora ho bisogno di dedicarmi a un progetto che porto avanti da almeno cinque mesi“. Senza entrare nei dettagli, ha fatto intendere che la sua decisione è legata a una nuova sfida personale che richiederà tempo e concentrazione.

Infine, ha voluto ringraziare Milano, città che lo ha accolto e sostenuto nella sua crescita: “Dicono sempre che non lascia spazio ai giovani che vengono da fuori, invece a me Milano ha dato casa e struttura. Mi ha aperto le braccia e mi ha accolto tantissime volte“.