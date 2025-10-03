Elodie sorprende il pubblico all’Arena di Verona unendosi a Irama per cantare “Ex”: look da sfilata e complicità sul palco.

Ieri sera si è tenuto l’attesissimo concerto di Irama all’Arena di Verona, ma le sorprese non sono mancate. Tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco, ha attirato l’attenzione l’ingresso di Elodie per un duetto infuocato. Sguardi complici, look sensuale e un’esibizione che ha fatto il giro del web in poche ore. Scopriamo che cosa è successo.

Una sorpresa inaspettata all’Arena di Verona

Il concerto di Irama all’Arena di Verona si è trasformato in un evento ancora più speciale grazie all’arrivo a sorpresa di Elodie. La cantante romana, tra le più amate e seguite del panorama musicale italiano, ha calcato il palco insieme a Irama per interpretare “Ex“, brano che entrambi hanno inciso e che continua a emozionare i fan.

La performance, accolta da un’ovazione, è stata uno dei momenti più intensi della serata, dimostrando la forte alchimia artistica tra i due cantanti.

L’apparizione di Elodie non era stata annunciata e il pubblico ha reagito con entusiasmo quando le luci si sono abbassate e la cantante è comparsa al fianco di Irama.

“Cantare questa canzone qui, con Elodie, è un regalo per me e per voi” ha dichiarato Irama rivolgendosi al pubblico dell’Arena.

Un momento destinato a restare nella memoria dei fan

Elodie, sorridente, ha ringraziato il pubblico per l’accoglienza calorosa e ha dichiarato di essere felice di tornare a cantare dal vivo una canzone così significativa.

Il duetto tra Elodie e Irama ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della serata e resterà impresso nella memoria dei presenti.

I fan hanno subito condiviso sui social immagini e video dell’esibizione, contribuendo a rendere virale la sorpresa.