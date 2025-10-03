Il principe William parla del cancro di Kate Middleton e Re Carlo: “Ti rendi conto che il tappeto può sparire in un attimo”.

Il principe William non è solito a dichiarazioni intime, ma per la prima volta ha parlato apertamente delle difficoltà che la sua famiglia sta affrontando a causa delle malattie che hanno colpito la moglie, Kate Middleton, e suo padre, Re Carlo III. Nel trailer della nuova puntata di “The Reluctant Traveler with Eugene Levy“, in uscita il 3 ottobre 2025 su Apple TV+, il principe di Galles ha mostrato un lato umano e vulnerabile, raccontando quanto le recenti diagnosi abbiano cambiato la percezione della vita. Scopriamo che cosa ha detto.

Il peso delle malattie in famiglia

“Eravamo stati molto fortunati. Non avevamo avuto molte malattie in famiglia per moltissimo tempo. I miei nonni hanno vissuto fino a quasi cent’anni” ha dichiarato William, ricordando il principe Filippo e la regina Elisabetta II come simboli di forza e resilienza.

Il tema centrale del racconto di William riguarda l’improvvisa consapevolezza di quanto la vita possa cambiare rapidamente.

“Penso che, quando ti rendi conto all’improvviso che il tappeto – il tappeto metaforico – può esserti tirato via da sotto i piedi molto rapidamente, in qualsiasi momento, questo cambi tutto” ha confessato.

“Non succederà a noi”: la speranza del principe William

Riferendosi al cancro di Kate e di Re Carlo, il principe ha sottolineato come queste esperienze abbiano portato la famiglia reale in una dimensione difficile, fatta di paura ma anche di speranza.

“Forse pensi dentro di te: non succederà a noi, andrà tutto bene. Perché credo che bisogna essere positivi. Ma quando succede a te, allora ti porta in luoghi non proprio piacevoli” ha aggiunto con tono riflessivo.

L’episodio che vedrà protagonista William andrà in onda venerdì 3 ottobre 2025 su Apple TV+. La serie condotta da Eugene Levy, noto per la pluripremiata “Schitt’s Creek”, questa volta porta sullo schermo un dialogo che mescola viaggi, introspezione e testimonianze personali.