“Ma è il figlio di Rudy Zerbi?”: a Uomini e Donne succede l’impensabile

Momento di grande ilarità e un pizzico di imbarazzo a Uomini e Donne dove la tronista Cristiana ha citato in modo divertito Rudy Zerbi.

Non solo la rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi sembra poter accadere davvero di tutto. La conferma è arrivata dall’ultima puntata andata in onda con la tronista Cristiana che ha dato vita ad una gag davvero simpatica e un filo imbarazzante chiamando in causa… Rudy Zerbi.

Cristiana e la gag su Rudy Zerbi a Uomini e Donne

A Uomini e Donne i vari tronisti stanno portando avanti le loro conoscenze con i corteggiatori. Anche Cristiana, protagonista del trono classico, non è da meno anche se nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha dovuto fare i conti con qualcosa di molto curioso. La ragazza, infatti, ha posto una domanda molto particolare a Maria De Filippi in merito ad uno dei corteggiatori.

“Io ti devo raccontare una cosa che mi sto tenendo dentro da qualche ora”, ha detto Cristiana rivolgendosi alla Queen. “So che magari non è questo il momento, ma te la voglio dire. Ti voglio fare una domanda, ti sembrerà fuori luogo. ‘Ma Rudy Zerbi non ha quattro figli?’ Te lo chiedo perché secondo me tra i corteggiatori c’è un quinto figlio”, ha detto la ragazza tra risata e imbarazzo. “Ragazzi è uguale. Non riesco a guardarlo e mi viene da ridere. È un bellissimo ragazzo, però mi ricorda troppo lui”.

Le reazioni social

Il dubbio, chiaramente ironico della tronista è arrivato facendo riferimento a Emanuele che, a quanto pare, secondo lei è davvero molto simile al maestro di Amici. Lo studio ha iniziato a ridere e la stessa reazione è arrivata dal web. Sui social si sono moltiplicati i meme e i messaggi verso quanto accaduto a UeD. “Ma davvero Cristiana ha detto questo? ahahahh”, ha commentato un telespettatore. “Ma che confronto è?! Non ci credo, secondo me non si assomigliano”, ha detto, invece, un altro seguace social.

“Ma Rudy Zerbi non ha quattro figli? Tra i miei corteggiatori c’è il 5”

