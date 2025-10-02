“Mi hanno rovinata”: Alessia Fabiani e il ritocchino andato male

Intervistata a ‘La Volta Buona’ per parlare di chirurgia estetica, Alessia Fabiani ha raccontato cosa le sia capitato da più giovane.

Tempo di confessioni e racconti molti intensi a ‘La Volta Buona’, trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo. Tra gli argomenti affrontati in studio in queste ore c’è stata la chirurgia estetica. In particolare, a prendere la parola e raccontare la propria esperienza è stata Alessia Fabiani, famoso volto televisivo, che ha dichiarato di essere stata rovinata dopo un intervento alle labbra.

Alessia Fabiani e il ritocco alle labbra

Intervenuta a ‘La Volta Buona’, nel pomeriggio di Rai 1 con la Balivo, Alessia Fabiani ha commentato quello che è stato ed è ancora oggi il suo rapporto controverso con la chirurgia estetica. In particolare, nel dialogo con la padrona di casa, l’ospite della trasmissione ha spiegato: “A 20 anni avevo avuto un incidente in motorino e avevo un problemino alle labbra“.

“Quando sorridevo non avevo un sorriso armonico”, ha aggiunto la Fabiani. “Avevo un labbro più sottile. Da un lato è rimasto questo materiale che io ho messo dentro. Questo filler. Sono stata vittima perché non mi avevano detto che non sarebbe stato riassorbibile”.

Il monito per la giovani ragazze

“Mi hanno rovinato le labbra con un filler”. Alessia Fabiani a #LVB pic.twitter.com/KY3Q7iYTTK — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 2, 2025

“Io ho fatto, a mia insaputa, una sorta di silicone“, ha proseguito nel suo racconto a ‘La Volta Buona‘ la Fabiani sottolineando il tipo di intervento al quale si era sottoposto e del quale, però, non ha saputo fornire ulteriori dettagli. “Quando io oggi mi dicono ‘ma che hai fatto?’, ecco quello che ho oggi, il mio gonfiore, è un residuo che io sto cercando di togliere col tempo. Dovrei tagliare per poterlo togliere. Questo è rimasto attaccato con la mia mucosa”.

Il volto tv quindi ha voluto mandare un messaggio importante: “Per quello dico alle giovani ragazze di informarsi bene […]. Io per esempio non so bene cosa ho e che tipo di prodotto mi è stato messo”. E ancora: “Si può risolvere questo ma io sono molto spaventata e ho paura della chirurgia estetica. Io vado avanti con un laser che crea delle piccole abrasioni sul volto e dà un aspetto più luminoso […]”.