Clizia Incorvaia: la speranza per Enrica Bonaccorti nel ricordo di Eleonora Giorgi

Momento molto intenso a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Clizia Incorvaia che ha parlato di Enrica Bonaccorti ricordando sua suocera, Eleonora Giorgi.

Le recenti vicende che hanno coinvolto Enrica Bonaccorti, malata di tumore al pancreas, hanno portato il mondo dello spettacolo ad unirsi con un grande affetto nei suoi confronti. A ‘La Volta Buona’, trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo, è intervenuta anche Clizia Incorvaia che ha vissuto l’esperienza di questa pesante malattia attraverso il percorso di sua suocera, la compianta Eleonora Giorgi.

Enrica Bonaccorti e il tumore come Eleonora Giorgi

Nelle scorse ore Enrica Bonaccorti ha comunicato di essere malata e di aver ricevuto la terribile diagnosi di tumore al pancreas, la stessa malattia che, di fatto, ha portato a dire addio ad un’altra figura del mondo dello spettacolo: Eleonora Giorgi. Dopo l’annuncio della Bonaccorti, la donna ha spiegato meglio al Tg1 la propria situazione.

Enrica Bonaccorti – www.donnaglamour.it

“Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza“, sono state le parole della conduttrice al telegiornale. “[…] Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarla con serenità, facendo leva sugli affetti. La mia unica ragione di vita è mia figlia. Averla vicina mi dà molta forza“.

La speranza di Clizia Incorvaia: il video

Alle parole della Bonaccorti, hanno fatto seguito, come anticipato, quelle di Clizia Incorvaia che ha vissuto la battaglia contro questo genere di male con l’esperienza di sua suocera, Eleonora Giorgi. Intervenuta a ‘La Volta Buona‘, Clizia ha detto in diretta tv nel salotto della Balivo: “Io spero che abbia un finale diverso da mia suocera. Spero viva con forza tutti i giorni. Mia suocera diceva sempre: ‘Non voglio più giorno di vita ma più vita in questi giorni’. E spero che lei faccia tesoro di questo”. Un augurio molto importante e toccante che ha visto lei in primis ma in generale tutto lo studio commuoversi.