Antonella Clerici: il gesto da applausi per Enrica Bonaccorti

Diversi colleghi di Enrica Bonaccorti hanno voluto omaggiarla in un momento di grande difficoltà per la malattia. Il gesto di Antonella Clerici.

Il terribile annuncio di Enrica Bonaccorti in merito alla malattia che l’ha colpita ha scosso il mondo dello spettacolo. Tanti i commenti e i pensieri in suo favore da parte di amici e colleghi. Molto importante anche il gesto fatto proprio in queste ore da parte di Antonella Clerici che nel corso di ‘È sempre mezzogiorno’ ha voluto parlare proprio della donna.

Antonella Clerici e il gesto per Enrica Bonaccorti

Sono giorni di grande amarezza per tutto il mondo della tv e in generale dello spettacolo dopo che Enrica Bonaccorti ha comunicato di essere impegnata con la più dura battaglia possibile: quella contro un tumore. La malattia che l’ha colpita è la stessa affrontata fino a poco tempo fa da Eleonora Giorgi. Anche per questo amici e colleghi si sono subito voluti esprimere per mandare un sostegno alla donna.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Tra i vari personaggi della tv che hanno voluto parlare della Bonaccorti c’è stata Antonella Clerici che ha sorpreso il suo pubblico di ‘È sempre mezzogiorno’ condividendo un personalissimo pensiero sulla donna. Un gesto che sicuramente non è passato inosservato e che avrà fatto tanto piacere alla diretta interessata.

Le parole e gli applausi in studio

La Clerici ha fermato per qualche istante la propria trasmissione e ha detto: “Vorrei mandare un grande abbraccio a Enrica Bonaccorti perché sta affrontando, io ne parlo perché ne ha parlato lei, un momento un po’ particolare della sua vita”, ha esordito la conduttrice Rai. “La ricordo con grande affetto, anche perché lei ha fatto un grande mezzogiorno dopo Raffaella Carrà, ha fatto appunto ‘Pronto chi gioca’…”.

E ancora, la padrona di casa di ‘È sempre mezzogiorno’ ha aggiunto: “Io la vedevo tantissimo a ‘Italia Sera’ che era un programma con Mino d’Amato che amavo davvero tanto e quindi insomma visto che lei ha occupato questa fascia per tanto tempo mi faceva piacere darle un grande abbraccio e forza. È una donna di grande personalità”. Parole che hanno generato un forte e sentito applauso in studio a conferma della grande professionalità ma anche della grande empatia che la Clerici riesce sempre a mostrare.