“Come Eleonora Giorgi”: Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio e la foto in sedia a rotelle

Enrica Bonaccorti annuncia sui social un tumore, mostrandosi in sedia a rotelle: “Come Eleonora Giorgi”. Il messaggio.

Enrica Bonaccorti ha deciso di condividere con i suoi fan un momento delicato della sua vita. Con uno scatto in sedia a rotelle e parole cariche di emozione, l’attrice e conduttrice ha raccontato di avere un tumore, dopo mesi di silenzio e lontananza dal pubblico. Ma scopriamo che cosa ha rivelato ai suoi fan.

L’annuncio sui social

Con una foto accanto alla figlia Verdiana Pettinari, Enrica Bonaccorti ha rotto il silenzio sui social, spiegando di aver vissuto un periodo difficile.

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è” ha scritto l’attrice settantacinquenne.

Mostrandosi in sedia a rotelle, Bonaccorti ha aggiunto: “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa“.

La conduttrice ha ammesso la difficoltà di affrontare la situazione, ma anche la voglia di reagire: “Siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi“.

Il precedente problema cardiaco

Non è la prima volta che Enrica Bonaccorti si trova a dover affrontare gravi problemi di salute. Nel 2023 aveva raccontato a Verissimo di essere stata sottoposta a un delicato intervento a cuore aperto: “Ho rischiato di morire. Avevo tutte le arterie ostruite, mi hanno operata subito. Sono stata otto ore a cuore aperto“. In quell’occasione la figlia Verdiana aveva ricordato quanto fosse stato difficile quel periodo: “Sono stati mesi tosti, complicati. Non riuscivo a immaginare una vita senza mia mamma“.