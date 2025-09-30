Veronica Peparini e Andreas Muller, nozze da favola: presente anche Maria De Filippi, le immagini

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati a Roma. Presente Maria De Filippi e le loro gemelline: le foto delle nozze.

Dopo anni di amore e la nascita delle loro bambine, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno compiuto il passo più importante. La celebre insegnante di danza e il ballerino, noti al pubblico televisivo per la loro esperienza ad Amici, hanno scelto di suggellare la loro storia con un matrimonio emozionante. Le prime immagini delle nozze, condivise dall’account di Verissimo, hanno subito catturato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire ogni dettaglio di questa giornata speciale.

Le nozze celebrate a Roma con ospiti speciali

Il sì è stato pronunciato a Roma, in un’atmosfera intima ma carica di emozione, alla presenza di amici, parenti e delle figlie della coppia, le gemelline Penelope e Ginevra.

A portare le fedi agli sposi sono state proprio le bambine, nate lo scorso anno, che hanno avuto un ruolo centrale nel rito. Accanto a loro c’erano anche Olivia e Daniele, figli di Veronica avuti dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, a conferma del forte senso di unità familiare che caratterizza questa nuova fase della loro vita.

Qui le prime immagini delle nozze.

Tra gli invitati spiccava la presenza di Maria De Filippi, testimone silenziosa di un amore nato proprio grazie al programma che conduce. Fu infatti lei, nel 2017, a dare spazio a Muller permettendogli di entrare nella scuola di Amici, dove per la prima volta incontrò la coreografa destinata a diventare la sua compagna di vita.

L’abito di Veronica e la commozione degli sposi

Per il grande giorno, Veronica Peparini ha scelto un abito bianco in stile tradizionale, elegante e raffinato, che ha conquistato i presenti e i fan sui social.

Le immagini hanno mostrato la coppia emozionata durante lo scambio delle promesse, con gli occhi lucidi e i sorrisi carichi di gioia. Nel momento più solenne, Muller e Peparini hanno stretto tra le braccia le loro figlie, unendo simbolicamente le generazioni davanti agli applausi commossi degli invitati.