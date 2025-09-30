Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’addio dopo 17 anni d’amore: cosa è successo

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni insieme. L’annuncio condiviso sui social spiazza i fan.

Filippo Bisciglia, volto amatissimo del programma di Canale 5 Temptation Island, è stato testimone di tante storie d’amore che, a volte si sono concluse, mentre altre hanno superato grandi difficoltà. Ma nessuno si aspettava che proprio la sua storia d’amore con Pamela Camassa sarebbe giunta al capolinea. L’annuncio è arrivato sui rispettivi profili social è ha suscitato grande scalpore. Scopriamo tutti i dettagli.

L’annuncio social di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Con due messaggi pubblicati su Instagram, la coppia ha confermato ufficialmente la fine della loro relazione.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni hanno deciso di separarsi pur volendosi bene.

Solo quando si sta sul cazzo che una coppia inizia a farsi le corna #FilippoBisciglia #PamelaCamassa pic.twitter.com/Sk4dkbfQJk — Pietro Diomede (@PDUmorista) September 29, 2025

Filippo Bisciglia ha scritto: “È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene“. Parole che trovano un eco nella dichiarazione della compagna: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene“.

Nessuna polemica, nessun rancore: la scelta sembra frutto di un percorso maturato nel tempo e raccontato con grande delicatezza.

Una storia lunga quasi due decenni

Quella tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è stata una storia iniziata nel 2007, poco dopo la partecipazione del conduttore al Grande Fratello, dove si era fatto notare non solo per il secondo posto raggiunto, ma anche per una turbolenta vicenda sentimentale sotto le telecamere.

L’incontro con Pamela, avvenuto a Cortina, ha segnato per lui l’inizio di una nuova fase: un amore stabile e lontano dalle cronache più scandalistiche, che ha accompagnato entrambi nel percorso professionale e personale.

Insieme hanno condiviso palcoscenici televisivi, come Amici Celebrities, e sfide individuali, come la partecipazione di Pamela all’Isola dei Famosi.