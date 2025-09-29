Mariotto rivela tutto: il matrimonio segreto e il vero amore della sua vita

Pronti via tra Ballando con le Stelle e le confessioni inedite sulla sua vita: Guillermo Mariotto si è raccontato a tuttotondo.

Già partito in quarta con la prima puntata di Ballando con le Stelle e i commenti sui vari concorrenti, dei quali aveva già dato un assaggio in precedenza, Guillermo Mariotto è stato protagonista di una intervista molto personale a ‘Da noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini alla quale ha confessato il suo “vero amore” e anche un matrimonio “segreto”.

Guillermo Mariotto e il matrimonio “segreto”

Nel corso della trasmissione della Fialdini, Guillermo Mariotto ha svelato di essersi sposato anni fa con una sua amica modella. “Se è vero che mi sono sposato? Questa storia se la racconto tutta, per com’è andata davvero, ti chiudono il programma”, ha detto sorridendo ma annunciando una storia veramente molto particolare.

Guillermo Mariotto – www.donnaglamour.it

“C’era questa mia cara amica. Lei era una modella per cosmetici […] è successo che abbiamo finto di essere fratelli. Sua mamma era un avvocato di Filadelfia che le proibiva di uscire e fare tardi la sera. Lei era matta completa e mi disse ‘risolvo il problema, ci sposiamo e così posso essere libera’. Questa mia amica era innamorata di me e ‘dai e dai’ è riuscita a conquistarmi. Abbiamo preso casa insieme e siamo stati insieme del tempo”, ha svelato Mariotto.

L’amore della sua vita

Eppure, il suo “vero amore” della sua vita è stato un altro: un cagnolina di nome Bimba: “L’ho sognata prima di incontrarla. Una voce mi disse che sarebbe stata l’unica a riconoscere chi mi era davvero fedele. Quando l’ho vista ho capito che era destino. Il suo nome era Dreams Come True: più chiaro di così”, ha rivelato ancora il giudice di Ballando in modo assolutamente unico e con il suo solito fare molto sorridente e un pizzico sopra le righe.