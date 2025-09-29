Un avvistamento decisamente particolare per Raoul Bova che è stato pizzicato in ristorante in compagnia di una nota collega.

La vicenda legata agli audio e ai messaggi diffusi di Raoul Bova sta continuando a far parlare. Ma adesso, il noto attore è stato protagonisa di un’altra situazione molto interessata e documentata da Dagospia. L’uomo è stato pizzicato in ristorante con la collega, Beatrice Arnera, con la quale recita nella fiction ‘Buongiorno, mamma’. Tra i due ci sarebbero stati atteggiamenti molto curiosi…

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme

Il noto attore Raoul Bova è tornato a far parlare di sé per questioni legate alla sua vita privata. La situazione degli audio e dei messaggi diffusi, adesso, non c’entra nulla. L’uomo, infatti, è stato pizzicato con la collega Beatrice Arnera mentre si trovava in ristorante, in centro a Roma. Tra i due ci sarebbero stati atteggiamenti particolari.

A parlare dell’incontro tra i due è stato Dagospia nel suo Dagoreport dal titolo emblematico: “Raoul, un trivellone spaccante!”. Il noto media ha fatto riferimento ad un avvistamento confermato da una foto con i due attori ben in vista.

“Baci galeotti e pianto improvviso”

Secondo quanto si apprende da Dago, Bova si trovava al ristorante Quinto a Roma “in compagnia della fascinosa trentenne Beatrice Arnera, con cui recita nella fiction ‘Buongiorno, mamma’”. Dagospia ha quindi fornito altri dettagli dell’avvistamento: “Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affettuosa intimità tra i due attori: baci galeotti, abbracci e carezze furtive fino ad un inaspettato e improvviso pianto di Bova“.

Dago ha proseguito: “Dopo lo scandalo egli audio piccanti inviai a Martina Ceretti, diffusi da Fabrizio Corona, che hanno tenuto banco tutta l’estate, ora quel manzo di Bova si rimette al centro della stalla…”. Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa a tal proposito o meno.