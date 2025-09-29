“Fai vedere tutto”: Caterina Balivo in imbarazzo in diretta

Momento di grande ilarità ma anche di imbarazzo in tv a ‘La Volta Buona’: protagonista la padona di casa Caterina Balivo.

Martina Colombari, ospite della trasmissione ‘La Volta Buona’ in onda su Rai 1, dopo aver parlato della sua vita privata e dell’esperienza terapeutica a Ballando con le Stelle, ha generato un momento divertente e un po’ imbarazzante che ha fatto parlare: durante la puntata, infatti, la showgirl ha beccato la conduttrice Caterina Balivo “in fallo”, dando vita ad una gag che è presto diventata virale.

Caterina Balivo in imbarazzo: la gag

Nel corso dell’intervista in studio, in un clima piuttosto rilassato, la Colombari ha colto l’occasione per rompere un tabù: rivolgendosi direttamente alla Balivo, con tutta la naturalezza che la contraddistingue, ha detto . tra il serio e il faceto -: “Balivo, hai le ascelle pezzate. Alza le braccia e sdoganiamo il fatto che anche noi donne sudiamo”.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

La battuta ha colto di sorpresa la conduttrice, che per un attimo è apparsa leggermente imbarazzata – non tanto per lo scherzo in sé, quanto per la spontaneità e l’ironia con cui è stata lanciata -. In studio, si è creata una leggera tensione comica: gli ospiti e lo staff hanno sorriso, mentre la Balivo ha tentato di rispondere con garbo, cercando di stemperare la situazione.

L’amicizia tra le due e le immagini

Proprio questo clima divertente e sincerto tra le due donne, molto amiche nella vita, ha reso memorabile il momento. La capacità di Martina Colombari di mettere in luce un fatto umano, banale e spesso nascosto, con ironia e schiettezza non è passata inosservata. L’intento è stato quello di abbattere il pregiudizio secondo cui una donna debba essere sempre impeccabile anche nelle cose più minute, come l’eccessiva sudorazione, e che non possa mostrarsi “imperfetta”.

Il siparietto, seppur breve, ha dato spazio anche a riflessioni più profonde: su quanto siamo attente al corpo, ai piccoli dettagli che giudichiamo “inappropriati”, e su come spesso ci imponiamo standard troppo severi. Alla fine, la Balivo ha reagito con sportività e un sorriso mostrando le ascelle evidentemente sudate.