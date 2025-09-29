Protagonista a Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha deciso di mettersi a nudo sul palco e anche a La Volta Buona. Le parole.

Il video di annuncio relativo alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle aveva fatto parlare. Ancora di più, ora, sta facendo discutere Martina Colombari dopo la prima puntata. La bellissima ex Miss Italia è stata ospite del salotto di Caterina Balivo de ‘La Volta Buona’ dove ha svelato alcuni retroscena personali emozionandosi parecchio.

Martina Colombari e lo sguardo delle persone

La splendida Martina Colombari ha deciso di mettersi in gioco a Ballando con le Stelle dove, appunto, sul palco ci sarà lei e non “il personaggio”. La donna, parlando a ‘La Volta Buona’, ha tenuto a precisare proprio questo: “Ho lavorato con il mio corpo per più di trent’anni, ma ora è differente. Sono una donna di spettacolo, ma su quella pista il sabato sera non scende il personaggio, scende Martina… Non è facile“.

Martina Colombari – www.donnaglamour.it

“Sono stata criticata per essere troppo rigida, un po’ troppo contenuta e poco emotiva. La vita mi ha portato a strutturarmi tanto – non solo la vittoria così giovane ad un concorso di bellezza -, ma tutto quello che ne è arrivato, con la famiglia, mio figlio”, ha spiegato la Colombari. “Ci vedono come su un piedistallo, irraggiungibili e che viviamo una vita fatta solo di lustrini. Non è questo. Se non fossi stata così corazzata non so se sarei riuscita a reggere tutto quello che è successo. […]. Non mi è concesso di essere sobria, me stessa. Vulnerabile”.

Il retroscena personale

La Colombari, insieme ad altri membri del cast di Ballando, ha poi svelato come la trasmissione sia stata, a tutti gli effetti, fin dalle prime battute una sorta di cura: “Ballando è terapeutico. Ero convinta di essere in menopausa, invece mi è tornato il ciclo. Questa forte emozione mi ha sbloccata”, ha svelato la donna. “I social ci hanno devastato, raccontano un mondo che non rappresenta la realtà”, ha aggiunto a ‘La Volta Buona‘ sottolineando ancora come la sua intenzione sia quella di mostrare la vera Martina.